" /> "The Big Bang Theory"-Spin-off: Auch "Young Sheldon" ist super nerdy

Fans der erfolgreichen Sitcom "The Big Bang Theroy" haben sich sicher schon einmal gefragt, wie Kult-Figur Sheldon Cooper eigentlich als Kind war. Die Antwort liefert nun der erste Trailer des Prequel-Ablegers "Young Sheldon", den der US-Sender CBS veröffentlicht hat. Darin schlüpft Iain Armitage (*2008) in die neunjährige Version von Jim Parsons (44) Alter Ego. Und als hätte man es sich nicht eh gedacht: Der spätere geniale theoretische Physiker war bereits in jungen Jahren ein wahrhaftiger Mini-Nerd.

"Was stimmt nicht mit ihm?"

Ein erstes Foto, das CBS auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht hat, zeigt Iain Armitage alias Sheldon gekleidet in Jeans, Karohemd und Fliege samt Aktenkoffer in der Hand mit seiner Mutter Mary Cooper (Zoe Perry) vor einem klassischen amerikanischen Highschool-Bus stehen. Die Szene ist auch im ersten Videomaterial zur Serie zu sehen. Denn der kleine Sheldon darf mit neun Jahren bereits auf die Highschool wechseln - und sorgt in typischer Sheldon-Manier bereits am ersten Tag für jede Menge Aufsehen. Denn Sheldon hat natürlich an allem und jedem etwas auszusetzen.

Außerdem wird Sheldons Faszination für Eisenbahnen dokumentiert sowie sein angespanntes und kompliziertes Verhältnis zu seiner Familie. Beim gemeinsamen Essen kommt es zu Reibereien mit seinen Geschwistern und seinem Vater, da Sheldon nur mit Handschuhen an der Gebetsrunde teilnimmt. In der Kirche fragt dann eine Dame in der Reihe vor ihm gerade heraus: "Was stimmt nicht mit ihm?" Ein erstes Familienfoto gibt es ebenfalls auf dem Instagram-Account von CBS zu bestaunen.

Übrigens spielt die junge Version von Mary Cooper die Schauspielerin Zoe Perry (*1984), die Tochter von Laurie Metcalf (61), die wiederum in "The Big Bang Theory" Sheldons Mutter verkörpert. Diese ersten Szenen kommentiert bereits Jim Parsons - der die Show als Erzähler begleiten wird. "Young Sheldon" wird ab 25. September in den USA gleich nach "The Big Bang Theory" ausgestrahlt.