TV-Tipps an Neujahr

01.01.2017

In "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2" (VOX) bringt sich der Erfinder Flint erneut in Schwierigkeiten. Ben Stiller ist zum dritten Mal "Nachts im Museum" unterwegs (Sat.1). Und in "Super 8" (Sat.1) bringt ein Videodreh den Jungen Joe in höchste Gefahr.