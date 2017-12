TV-Tipps an Heiligabend

20:15 Uhr, Das Erste: Stille Nächte, Tragikomödie

Rita (Katharina Schüttler) und Georg (Matthias Koeberlin) sind schon lange geschieden - eigentlich. Aber jedes Jahr an Weihnachten werden sie noch mal ein Paar. Dann nämlich spielen sie Georgs Eltern Clara (Katharina Thalbach) und Paul (Hanns Zischler) die glücklichen Eheleute vor, weil Georg sich einfach nicht traut, ihnen endlich die Wahrheit zu sagen. Rita wiederum gaukelt er eine neue Beziehung vor, obwohl er in Wahrheit noch immer an ihr hängt. Sogar seinen Job als erfolgreicher Oberarzt hat der gutmütige Krankenpfleger sich nur ausgedacht. Aber auch Rita verheimlicht ihre privaten und beruflichen Sorgen.

20:15 Uhr, ProSieben: Der Herr der Ringe - Die zwei Türme, Fantasysaga

Ohne Gandalf (Ian McKellen) trennen sich die Wege der Gefährten, und Frodo (Elijah Wood) und sein Freund Sam (Sean Astin) machen sich alleine auf den Weg, den Ring zu vernichten. Bald treffen sie auf den sonderbaren Gollum, der einst Besitzer des Rings war und den beiden den Weg nach Mordor zeigen kann. Indes versuchen Aragorn (Viggo Mortensen), Legolas (Orlando Bloom) und Gimli (John Rhys-Davies), die von Uruk-Hais verschleppten Hobbits Merry (Dominic Monaghan) und Pippin (Billy Boyd) zu befreien.

20:15 Uhr, RTL II: Daniela und Lucas - Das Weihnachtsfest, Doku-Soap

Fröhliche Weihnacht überall - auch im Haus Katzenberger-Cordalis! Daniela und Lucas haben alles darangesetzt, für ihre Familien ein unvergessliches Weihnachtsfest zu organisieren. Von der Location-Suche über das Geschenke-Shopping bis hin zur Auswahl der perfekten Weihnachtsdekoration - die Vorbereitungen haben das Promipaar in den vergangenen Wochen ziemlich auf Trab gehalten. Ob sich die beiden nun auf ein besinnliches Fest freuen können?

20:15 Uhr, RTL: Nachts im Museum, Fantasykomödie

Larry Daley (Ben Stiller) ist ein arbeitsloser Pechvogel und Tagträumer. Doch um seinen Sohn regelmäßig sehen zu dürfen, braucht er einen festen Job. Als er eines Tages eine Stelle als Nachtwächter im naturhistorischen Museum in New York bekommt, graust ihm zwar vor der einschläfernden Aufgabe, doch für seinen Sohn ist er bereit, alles auf sich zu nehmen. Der vermeintliche Schlafposten entpuppt sich jedoch als eine absolute Herausforderung. Denn ein altägyptischer Zauber erweckt alle Figuren und Exponate zu nächtlichem Leben. Jetzt muss Larry das gesamte Chaos im Museum irgendwie unter Kontrolle bekommen - und zwar schnell!

21:45 Uhr, WDR: Loriots Ödipussi, Komödie

Paul Winkelmann (Loriot) ist der zerstreute Chef eines Möbel- und Dekorationsgeschäfts, das er vom verstorbenen Vater übernommen hat. Der nunmehr 56-jährige Junggeselle hat zwar eine eigene Wohnung, lebt aber hauptsächlich bei seiner herrischen Mutter, der einzigen Frau in seinem Leben. Die ehemalige Opernsängerin nennt ihren Filius zärtlich Pussi, bügelt seine Hemden und erscheint in seinen unruhigen Träumen stets mit Brautschleier. Pauls streng geregelter Alltag gerät mächtig durcheinander, als er Margarethe Tietze (Evelyn Hamann) kennenlernt, eine verhuschte Psychotherapeutin, die in ihrer Freizeit als Sängerin für das Musical "The Chorus Line" probt.