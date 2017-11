" /> TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Sat.1: Independence Day, Action

Ein gigantisches UFO kommt der Erde immer näher. US-Präsident Whitmore (Bill Pullman) und das Pentagon stehen der Situation ziemlich ratlos gegenüber - man will erst mal abwarten. Da lösen sich plötzlich kleine Flugkörper vom Mutterschiff und nehmen Kurs auf die Metropolen der Welt. Bald ist allen klar: Die Aliens planen eine Invasion. Als sie mit massiven Feuersalven angreifen, scheint das Schicksal der Erde besiegelt. Am Independence Day rüsten sich die Überlebenden zum Gegenschlag.

20:15 Uhr, RTL II: Jungfrau (40), männlich, sucht..., Komödie

Der tollpatschige Andy (Steve Carell) führt ein zurückgezogenes, aber zufriedenes Leben: Er hat einen Job in einem Elektrofachgeschäft und seine Freizeit vertreibt er sich mit seinen geliebten Actionfiguren und Videospielen. Nur bei den Frauen hatte der 40-Jährige bislang kein Glück. Eines Abends laden ihn seine Arbeitskollegen überraschend zu einem Pokerabend ein. In geselliger Runde prahlen die Männer mit ihren Bettgeschichten. Als Andy passen muss, merken die anderen schnell, dass er noch Jungfrau ist. Das geht in den Augen seiner Kollegen natürlich gar nicht - eine Frau muss her!

20:15 Uhr, ProSieben: Who Am I - Kein System ist sicher, Cyber-Thriller

Benjamin (Tom Schilling) ist ein unscheinbarer Typ - ein Niemand, aber gleichzeitig ein begnadeter Hacker. Als er auf Max, Stephan und Paul trifft, gründen sie die Hackergruppe "CLAY". Auf der Suche nach Anerkennung von ihrem Idol "MRX" finden sie sich jedoch bald zwischen Frauen, Kriminalität, Macht- und Identitätsfragen wieder - und auf der Flucht vor BKA und Europol!

20:15 Uhr, Tele 5: Donnie Brasco, Mafiadrama

FBI-Agent Joe Pistone (Johnny Depp) schleicht sich als Juwelendieb Donnie Brasco in die New Yorker Mafia-Kreise ein. Sein Mentor ist der alternde Ganove Lefty (Al Pacino), dessen Leben einer wackeligen Ruine gleicht. Je mehr sich die beiden unterschiedlichen Männer einander annähern, desto tiefer gerät Donnie ins Verbrechermilieu. Und verliert den Bezug zu seinem früheren Leben.

22:25 Uhr, ProSieben: Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben, Action

Schon wieder ist John McClane (Bruce Willis) zur falschen Zeit am falschen Ort. Nachdem der New Yorker Detective erfährt, dass sein entfremdeter Sohn Jack in russischer Untersuchungshaft sitzt, macht er sich auf ins ferne Moskau. Doch beim Anhörungstermin überschlagen sich die Ereignisse: Nach einer gewaltigen Explosion im Gerichtsgebäude sieht John seinen Sohn gemeinsam mit dem mitangeklagten, regierungskritischen Ex-Oligarchen Yuri Kamarov fliehen. John folgt den beiden instinktiv. Doch er ist nicht der einzige Verfolger - eine Gruppe schwerbewaffneter Gangster ist den Flüchtenden dicht auf den Fersen.