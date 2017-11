" /> TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Honigfrauen: Hochzeit im Paradies, Drama

Spätsommer '86. Die Hochzeitsvorbereitungen für Majas (Sonja Gerhardt) großen Tag laufen. Sie hat Tamás' (Stipe Erceg) Antrag angenommen und freut sich auf ihr neues Leben an der Seite des Hotel-Chefs. Catrin (Cornelia Gröschel), in Erfurt derweil mit Rudi (Franz Dinda) zusammengezogen, begibt sich auf die Reise nach Ungarn zu den Feierlichkeiten. Mutter Kirsten (Anja Kling), die Erik (Dominic Raacke) zur Hochzeit eingeladen hat, steht ihrer alten Jugendliebe befangen, aber neugierig gegenüber. Tamás' aberwitziger Plan, ausgerechnet in der Hochzeitsnacht ein kleines Mädchen über die Grenze nach Österreich zu schleusen, bringt die gesamte Familie in Schwierigkeiten.

20:15 Uhr, RTL: Die Unfassbaren - Now You See Me, Thriller

"The Four Horsemen", eine Gruppe Magier, bestehend aus den Illusionisten Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) verblüffen ihre Zuschauer in Las Vegas mit einem spektakulären Trick, den die Welt noch nicht gesehen hat: Die Vier rauben während ihrer Show eine Bank aus. Mittels Telepathie wird ein Zuschauer in seine Bank nach Paris befördert und bedient einen magischen Luftkanal, der das Geld direkt auf die Zuschauer in Las Vegas niederregnen lässt. Diese Darbietung der "Unfassbaren" ruft unverzüglich das FBI und sogar Interpol auf den Plan.

20:15 Uhr, Sat.1, Little Big Stars mit Thomas Gottschalk, Familienshow

Auf dieser Bühne werden die Kleinsten zu den Größten: Thomas Gottschalk lädt Kinder aus der ganzen Welt zu "Little Big Stars" ein. In der Familien-Show steht der Spaß - nicht der Wettkampf - im Vordergrund: Die kleinen Stars tanzen, beherrschen virtuos ihre Instrumente, verdrehen mit Akrobatik den Zuschauern den Kopf, verzaubern mit ihren Stimmen oder bringen mit ihrem Comedy-Talent alle zum Lachen. Das Besondere: Keine Bewertung, keine Jury, keine Konkurrenz.

20:15 Uhr, RTL II: Rubinrot, Fantasyabenteuer

Alle dachten, Gwen (Maria Ehrich) sei ein ganz normales Mädchen - bis sie sich eines Tages plötzlich in der Vergangenheit befindet. Ihr neu entdecktes Zeitreise-Gen ermöglicht es ihr nicht nur, dem dunklen Familiengeheimnis auf den Grund zu gehen, sondern auch, herauszufinden, was es mit dem roten Rubin auf sich hat. Dass ihr Gideon de Villiers (Jannis Niewöhner), ein schnöseliger Freund ihrer Cousine, zur Seite steht, gefällt ihr gar nicht. Bis sie merkt, dass sie mehr für ihn empfindet als gedacht.

20:15 Uhr, ProSieben, Pacific Rim, Sci-Fi-Action

Monströse Kreaturen, die einer Erdspalte tief im Ozean entsteigen, richten in Küstenstädten am Pazifik verheerende Zerstörungen an. Mit riesigen Robotern, den Jägern, nehmen die Menschen den Kampf gegen die Ungeheuer auf. Als der Einsatz wegen Erfolglosigkeit enden soll, gehen Jäger-Chef Stacker Pentecost (Idris Elba) und drei seiner Roboter-Piloten aufs Ganze. Sie wollen die Spalte im Pazifik schließen - egal wie!