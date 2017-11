" /> TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Honigfrauen: Urlaub im Paradies, Drama

Sommer '86: Die Erfurter Schwestern Catrin (Cornelia Gröschel) und Maja (Sonja Gerhardt) halten die Reiseerlaubnis für den Balaton in Händen. Ein Traum von Freiheit, doch schon bald stehen sie unter Beobachtung der Stasi. Um Fluchtversuche von DDR-Bürgern zu unterbinden, betreibt die "Balaton-Brigade" vor Ort Ausspähung in Badehosen. Die jüngere Maja wird magisch angezogen vom Glanz eines Luxushotels für West-Touristen. Das Schicksal hilft und verschafft den beiden nicht nur Eintritt in die "Balaton-Residenz", sondern auch die Bekanntschaft des ungarischen Hotelchefs Tamás (Stipe Erceg).

20:15 Uhr, Sat.1, Little Big Stars mit Thomas Gottschalk, Familienshow

Auf dieser Bühne werden die Kleinsten zu den Größten: Thomas Gottschalk lädt Kinder aus der ganzen Welt zu "Little Big Stars" ein. In der Familien-Show steht der Spaß - nicht der Wettkampf - im Vordergrund: Die kleinen Stars tanzen, beherrschen virtuos ihre Instrumente, verdrehen mit Akrobatik den Zuschauern den Kopf, verzaubern mit ihren Stimmen oder bringen mit ihrem Comedy-Talent alle zum Lachen. Das Besondere: Keine Bewertung, keine Jury, keine Konkurrenz.

20:15 Uhr, RTL, Fifty Shades of Grey, Erotikdrama

Die 21-jährige Literaturstudentin Anastasia Steele (Dakota Johnson) soll für die Universitätszeitung den Unternehmer Christian Grey (Jamie Dornan) interviewen. Zu Beginn kann sie sich der arroganten Art des attraktiven Milliardärs noch erwehren, doch die Treffen werden häufiger und schließlich lädt er sie zu sich nach Hause ein. Ana entwickelt Gefühle für den geheimnisvollen Mann und langsam entwickelt sich eine Affäre zwischen den beiden. Mit ihm taucht Anastasia in eine Welt ein, in der Sex und Leidenschaft mit Fesseln und Peitschen einhergehen.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Heute tritt Steffen Henssler auf den Rapper Eko Fresh, die Moderatorin Verena Kerth und den Ex-Dschungelcamper Alexander "Honey" Keen. Henssler gilt als nahezu unschlagbar, doch die prominenten Kontrahenten machen ordentlich Dampf und werden von hochkarätigen Koch-Coaches in der Sendung unterstützt. Ob schließlich Promi oder Profi ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet die kritische Jury.

20:15 Uhr, ProSieben, Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth, Sci-Fi-Abenteuer

Eines Tages wacht Thomas (Dylan O'Brien) in einem Aufzug auf, ohne sich an sein bisheriges Leben erinnern zu können. Eine Gruppe von Jugendlichen empfängt ihn - wie er können sie sich alle nicht daran erinnern, wer sie sind. Thomas stellt fest, dass sie sich in einem lebensbedrohlichen Labyrinth befinden, dessen Wände sich verschieben, und in dem gefährliche Kreaturen lauern. Gemeinsam versuchen sie, aus dem Irrgarten zu fliehen.