" /> TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, VOX: Kitchen Impossible: Tim Mälzer vs. Holger Bodendorf, Kochduell

Tims "Abenteuer Norwegen" beginnt über den Dächern Tromsøs. Umgeben von der bilderbuchgleichen Winterlandschaft Norwegens spekuliert Tim über die Aufgaben, die auf ihn warten könnten: Angefangen bei Königskrabben, über frischen Fisch und echte Hausmannskost. Holger darf dafür zunächst nach Zagreb in die Hauptstadt Kroatiens. Dort lernt er in den Straßen der Stadt Land und Leute kennen und verschafft sich erste Eindrücke der landestypischen Speisen. Bei schönstem Wetter landet er schließlich gut gelaunt in einem Café, in dem er seine erste Herausforderung erhält. Strukli und Soparnik - zwei der traditionellsten Gerichte Kroatiens.

20:15 Uhr, ZDF: Frühling - Zu früh geträumt, Dramödie

Bei Familie Huber ist Land unter: Tochter Amelie (Hanna Binke) hat die Realschulprüfung verschlafen, und die alleinerziehende Mutter Anna (Annika Kuhl) liegt im Krankenhaus. Gut, dass es Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) gibt. Doch Katja bemerkt recht schnell, dass Amelie nicht nur unter Druck steht, weil sie als Älteste die Verantwortung für ihre Geschwister übernimmt. Das Mädchen trägt ein Geheimnis mit sich, das zu groß für ihr Alter zu sein scheint. Bald erfährt Katja, dass Amelies Vater früh gestorben ist und ihre Mutter Anna seither nur noch Pech mit den Männern hat.

20:15 Uhr, RTL: Iron Man 3, Superheldenaction

Diesmal muss der Superheld (Robert Downey Jr.) eine Krise überwinden: Denn seit seinem Einsatz in "The Avengers" in New York leidet er unter Schlaflosigkeit und Panikattacken, die ihn in den ungünstigsten Momenten überfallen. Der sonst so arrogante, überhebliche Multimillionär und Playboy zeigt Schwächen. Aufgrund seiner Dauerbastelei steht zudem auch noch seine Beziehung zu Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) vor dem Aus. Plötzlich bedroht ein heimtückischer Super-Terrorist namens "Der Mandarin" Amerika mit rätselhaften Superbomben. Anschläge zwingen Tony schließlich, erneut in seinen Anzug zu schlüpfen.

20:15 Uhr, ProSieben: In meinem Himmel, Fantasydrama

Die 70er Jahre in Pennsylvania: Die 14-jährige Susie Salmon (Saoirse Ronan) lebt mit ihrer Familie in einer kleinen Stadt. Sie hat gerade ihre Leidenschaft für das Fotografieren entdeckt und ist zum ersten Mal verliebt. Doch dann lockt ihr Nachbar George Harvey Susie in eine Falle und ermordet sie. In einem Zwischenuniversum muss sie mitansehen, wie für ihre Eltern die Welt zusammenbricht. Während Harvey noch frei herumläuft, lernt Susie in ihrem Himmel weitere Opfer ihres Mörders kennen.

20:15 Uhr, RTL II: Was Frauen wollen, Komödie

Nick Marshall (Mel Gibson) ist ein Chauvi, der nicht in der Lage ist, eine längerfristige Beziehung mit einer Frau einzugehen. Als ausgerechnet eine Frau auf den Posten befördert wird, der ihm eigentlich sicher war, bricht für Nick eine Welt zusammen. Doch dann geschieht ein Unfall, der sein Leben auf einen Schlag verändert, denn Nick kann plötzlich die Gedanken aller Frauen in seinem Umkreis hören. Zunächst ist Nick von dieser Gabe alles andere als begeistert, doch nachdem eine Psychiaterin ihm rät, diese Fähigkeit als Chance zu betrachten, entwickelt sich der einstige Macho zu einem echten "Frauenversteher".