" /> TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, VOX: Hitch - Der Date Doktor, Komödie

Alex Hitchens (Will Smith) ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Als "Date Doktor" berät er Männer, die eine Frau erobern wollen und hilft ihnen dabei geschickt, ein erstes Date zu verabreden. Einer seiner Klienten, Albert (Kevin James), scheint ein aussichtsloser Fall zu sein. Der schüchterne Steuerberater hat sich in die reiche und attraktive Allegra (Amber Valletta) verliebt, der die Männer in Scharen zu Füßen liegen. Alex gibt alles, um die beiden unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen. Hitch selbst hat ein Auge auf die Klatschreporterin Sara Melas (Eva Mendes) geworfen.

20:15 Uhr, Sat.1: Percy Jackson - Diebe im Olymp, Spielfilm

Der Teenager Percy Jackson (Logan Lerman) erfährt durch Zufall, dass er ein Halbgott ist und verdächtigt wird, den Herrscherblitz von Göttervater Zeus (Sean Bean) gestohlen zu haben. Zusammen mit seinem Kumpel Grover (Brandon T. Jackson) und der toughen Annabeth (Alexandra Daddario) macht er sich auf, drei magische Perlen zu finden: Nur mit ihnen kann er seine Unschuld beweisen. Auf ihrer abenteuerlichen Reise quer durch die USA warten zahlreiche harte Prüfungen und gefährliche Widersacher auf die Freunde.

20:15 Uhr, RTL II: Twister, Action-Klassiker

Lange Zeit waren Bill Harding (Bill Paxton) und seine Frau Jo (Helen Hunt) ein eingeschworenes Team. Die beiden Meteorologen haben sich auf die Erforschung von Wirbelstürmen spezialisiert und gemeinsam eine Sonde namens Dorothy entwickelt. Doch nun stehen die beiden kurz vor der Scheidung. Gerade als er die Scheidungspapiere von Jo unterschreiben lassen will erfährt Bill, dass Dorothy endlich einsatzfähig ist und zum ersten Mal getestet werden soll. Der waghalsige Versuch, die Sonde genau im Zentrum eines Tornados zu platzieren, schlägt jedoch fehl. Davon lassen sich Bill und Jo allerdings nicht entmutigen. Vor allem, da ihr Ex-Kollege Jonas Miller (Cary Elwes) eine ähnliche Sonde nach Bills Plänen konstruiert hat und nun versucht, den Ruhm für die neue Erfindung selbst einzustreichen.

23:30 Uhr, ZDF: Basic Instinct, Erotik-Thriller

Nick Curran (Michael Douglas), ein abgebrühter Polizist bei der Mordkommission in San Francisco, gerät bei den Ermittlungen zu einem Mordfall in den Bann einer blonden Schönheit: Catherine Tramell (Sharon Stone) ist eine erfolgreiche Schriftstellerin, deren fiktive Morde auf makabre Weise Wirklichkeit werden. Obwohl Catherine als Hauptverdächtige gilt, verfällt Curran ihrer erotischen Anziehungskraft - eine heikle, vielleicht verhängnisvolle Affäre.

23:35 Uhr, Das Erste: Inas Nacht, Late-Night-Show

Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Erster Gast ist heute der Ex-Nationalspieler und Fußballstar Stefan Effenberg. Er erzählt von seiner Kindheit in Hamburg sowie seiner Ausbildung bei der Post und blickt auf seine viel besprochene Trainertätigkeit in Paderborn zurück. Zum Gespräch hinzu kommt der Schauspieler Christian Tramitz. Als Musikgäste begrüßt Ina Müller heute zuerst die New Yorker Band "Blondie" und dann Beth Ditto, die zum zweiten Mal im "Schellfischposten" Station macht.