" /> TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTL: Wollen wir wetten?! Bülent gegen Chris, Show

Hier werden zwei Freunde zu erbitterten Konkurrenten. Denn die Comedians Bülent Ceylan und Chris Tall machen sich in einer spektakulären Challenge auf die Suche nach den krassesten Wetten der Welt. Noch besser: Sie steigen selbst in den Ring und treten in verrückten Wettkämpfen gegeneinander an! Dabei müssen sich die Jungs an nur eine Vorgabe halten: In jeder Sendung sind fünf Wett-Kategorien geplant, für die sie je einen Wett-Kandidaten aus ihrem Team ins Rennen schicken. Geplante Kategorien sind zum Beispiel "Die krasseste Auto-Wette", "Die krasseste Musik-Wette", oder "Die krasseste Sport-Wette".

20:15 Uhr, VOX: Malavita - The Family, Mafiakomödie

Eigentlich sind die Manzonis eine fast ganz normale Familie. Wäre Giovanni Manzoni (Robert De Niro) nicht eine große Nummer in der New Yorker Unterwelt gewesen und hätte eine ganze Reihe konkurrierender Mafiosi auffliegen lassen. Manzoni und seine Frau Maggie (Michelle Pfeiffer) müssen mit ihren Kindern in die Normandie ins Zeugenschutzprogramm flüchten, denn die Mafia hat noch eine Rechnung mit ihnen offen. Die Anpassung der Familie an ihre neue Umgebung verläuft jedoch nicht reibungslos. Auch der knallharte FBI-Agent Stansfield (Tommy Lee Jones), der die Aufsicht übernimmt, kann nicht verhindern, dass die Familie in alte Gewohnheiten zurückfällt und manchen Konflikt schnell und effektiv in alter Manier löst.

20:15 Uhr, ProSieben: Joko gegen Klaas - Die besten Duelle um die Welt, Spielshow

Joko & Klaas gehen bis an die Schmerzgrenzen - und weiter. Auf ihren Weltreisen schwebten sie an Luftballons in der Wüste, agierten als lebende Bowlingkugeln, hielten einen Mittagsschlaf in einer Felswand und landeten im philippinischen Drogen-Knast. Frust, Wut und Triumpf: Die ewigen Kontrahenten auf dem größten Spielfeld aller Zeiten erinnern sich an die verrücktesten, wahnwitzigsten, gefährlichsten und spannendsten Duelle von Australien bis Venezuela.

20:15 Uhr, Das Erste: Paarduell XXL, Quizshow

Heute treten Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg zum zweiten "Paarduell XXL" an. Am Quiz-"Tatort" stellt sich den Gastgebern das Schauspielerpaar Martin Brambach & Christine Sommer, versprühen Moderator Giovanni und seine Frau Jana Ina Zarrella südländisches Temperament und gehen die Skilegenden Christian Neureuther und seine Frau Rosi Mittermaier in ein spannendes Rennen gegen das Journalisten-Ehepaar. Für die Herausforderer geht es um einige Tausend Euro für den guten Zweck, für Anne Gesthuysen und Frank Plasberg um die Ehre.

20:15 Uhr, Sat.1: Harry Potter und der Halbblutprinz, Fantasyabenteuer

In seinem sechsten Jahr in Hogwarts, dem Internat für Zauberer und Hexen, stößt Harry Potter (Daniel Radcliffe) auf ein altes, mysteriöses Buch, das laut Inschrift dem Halbblutprinzen gehört. Der geheimnisvolle Fund gibt viele ungeahnte Details über Lord Voldemort (Ralph Fiennes) preis, und die Freunde Hermine (Emma Watson), Ron (Rupert Grint) und Harry erfahren immer mehr über die Vergangenheit des dunklen Zauberers. Es dauert nicht lange, bis sich das Trio in große Gefahr begibt.