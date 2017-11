" /> TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, VOX: The Lucky One - Für immer der Deine, Romantisches Drama

Ex-Soldat Logan (Zac Efron) kehrt aus dem Irak-Krieg in seine Heimat zurück. Während eines Einsatzes fand er ein Bild einer Frau, das ihn seitdem als Glücksbringer begleitet. Nun macht er sich auf die Suche nach der Unbekannten auf dem Bild und findet sie in Beth (Taylor Schilling), einer jungen Frau aus North Carolina. Er heuert in ihrer Hundepension als Hilfsarbeiter an und kommt ihr mit jedem Tag näher. Doch er findet nicht den Mut, ihr die Wahrheit über sein Auftauchen zu erklären.

20:15 Uhr, Das Erste: Chuzpe - Klops braucht der Mensch!, Tragikomödie

Nach weit über 60 Jahren kehrt Edek Rotwachs (Dieter Hallervorden) nach Deutschland zurück. Mit seiner Frau hatte der Holocaust-Überlebende nach dem Krieg in Australien eine neue Heimat gefunden. Nun aber möchte Tochter Ruth (Anja Kling) ihren Vater in ihrer Nähe wissen und quartiert ihn in einer Wohnung in Berlin ein. Sein Tatendrang bringt Ruth jedoch zur Verzweiflung. Insbesondere, als Edek sich noch einmal verliebt, mit der Polin Zofia (Franziska Troegner) und deren Freundin Valentina (Natalia Bobyleva) eine Wohngemeinschaft gründet und die drei mit der Neueröffnung eines Klops-Restaurants durchstarten wollen.

20:15 Uhr, ProSieben: Die Insel, Sci-Fi-Thriller

Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) ist einer von hunderten, fügsamen Arbeitern in einer uniformen Zukunftswelt ohne Tageslicht. Eigentlich ist er zufrieden mit seinem perfekt von Kameras überwachten, zentral gesteuerten Leben. Dennoch träumt Lincoln wie alle anderen Insassen davon, der Monotonie seiner künstlichen Umgebung als Gewinner der täglich veranstalteten Lotto-Show zu entfliehen und auf die sagenumwobene "Insel" zu reisen. Sein Leben ändert sich, als er sich in die hübsche Jordan Two Delta (Scarlett Johansson) verliebt. Tatsächlich gewinnt das Mädchen unverhofft die Lotterie - und Lincoln macht zum ersten Mal in seinem Leben etwas Verbotenes: Er folgt Jordan.

20:15 Uhr, ZDFneo: 28 Tage, Drama

Für Partygirl Gwen (Sandra Bullock) ist das Leben ein rauschendes Fest. Bis sie im Vollrausch die Hochzeitsfeier ihrer Schwester ruiniert und ein gestohlenes Auto zu Schrott fährt. Gefängnis oder Entzug lautet das richterliche Urteil. Gwen wählt das vermeintlich kleinere Übel und zieht in die Entzugsklinik. Vom ersten Tag an nerven die Mitpatienten und die strengen Regeln. Und ohne Alkohol gerät Gwen bald ziemlich unter Druck.

20:15 Uhr, Sat.1: Harry Potter und der Orden des Phönix, Fantasyabenteuer

Die Ferien neigen sich dem Ende entgegen, als Harry (Daniel Radcliffe) Zeuge von Voldemorts (Ralph Fiennes) Auferstehung wird. Das Zauberei-Ministerium glaubt Harry nicht - und strengt ein Verfahren wegen der ungenehmigten Nutzung von Magie gegen ihn an! Nur dank Professor Dumbledore (Michael Gambon) entgeht Harry einer Verurteilung und dem damit verbundenen Schulverweis. Unterschlupf findet er in der Zwischenzeit beim "Orden des Phönix", einer von Dumbledore gegründeten Widerstandsgruppe.