" /> TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTL: Dieter Bohlen - Die Mega-Show, Show

RTL feiert den erfolgreichsten Produzenten und Fernsehjuror Deutschlands - seine größten Erfolge, seine größten Hits. Die Show wird moderiert von Oliver Geissen. Zahlreiche Gäste wie Dieters Jurykollege Bruce Darnell und viele Überraschungen versprechen einen großen, unterhaltsamen Abend. Live im Studio performen unter anderem: Andrea Berg, Bonnie Tyler, Alexander Klaws, Pietro Lombardi, Vanessa Mai, Kay One, Nino de Angelo und Beatrice Egli. Dieter Bohlen selbst wird im Studio die verrücktesten und lustigsten Geheimnisse seiner Musikkarriere ausplaudern.

20:15 Uhr, Das Erste: Frag doch mal die Maus, Wissensshow

Wie viele Wäscheklammern braucht man, um ein Kind an der Wäscheleine aufzuhängen? Wie viele Runden muss ich Achterbahn fahren, damit meine frisch gewaschenen Haare wieder trocknen? Wer könnte diese Kinderfragen besser beantworten als die Maus? Moderator Eckart von Hirschhausen geht den kuriosen und einfallsreichen Fragen cleverer Maus-Fans nach. In den Rateteams: unter anderem Schauspieler Axel Milberg und seine Frau Judith, Komikerin Lisa Feller sowie Sänger Clueso - der mit seiner Single "Achterbahn" in der Show auftritt.

20:15 Uhr, Sat.1: Harry Potter und der Stein der Weisen, Fantasy

An seinem elften Geburtstag erfährt der Waisenjunge Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er - wie seine Eltern - ein Zauberer ist, und beginnt seine Ausbildung an der berühmten Zaubererschule Hogwarts. Dort freundet er sich mit Ron Weasley (Rupert Gringer) und Hermine Granger (Emma Watson) an und kommt mit ihnen einem Geheimnis auf die Spur. Irgendjemand scheint etwas stehlen zu wollen, das hinter einer geheimen Tür von einem dreiköpfigen Monster bewacht wird. Da niemand ihnen glauben will, müssen sie selbst ermitteln.

20:15 Uhr, ProSieben: Schlag den Star, Spielshow

Premiere bei "Schlag den Star": Zum ersten Mal treten zwei Frauen gegeneinander an. Moderatorin und Model Lena Gercke kämpft gegen Popstar und ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut. Lena gegen Lena - Welche der beiden durchsetzungsstarken Frauen beweist sportlichen Ehrgeiz, Mut und Nervenstärke und gewinnt das schönste Duell des Jahres? In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Gercke und Meyer-Landrut um 100.000 Euro. Als Show-Acts sind Amy Macdonald und Mando Diao live dabei.

20:15 Uhr, VOX: Sister Act 2 - In göttlicher Mission, Komödie

Auf Bitten ihrer Freundinnen aus dem Kloster wirft sich Las Vegas-Sängerin Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) erneut die Nonnentracht über, um als Schwester Mary Clarence eine Bande quirliger Kids und die in Finanznot geratene Schule zu retten. Keine leichte Aufgabe, wie sich bald herausstellt. Doch Schwester Mary Clarence hat wie immer ihre eigenen Methoden, um mit der Situation fertig zu werden.