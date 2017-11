" /> TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTL: Deutschland sucht den Superstar - Das große Finale, Castingshow

Im Live-Finale von "Deutschland sucht den Superstar" werden die besten Kandidaten dieser Staffel mehrere Songs mit aufwendigen Inszenierungen singen und performen. Die Jurymitglieder H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen bewerten die Auftritte der Finalisten. Doch allein die Zuschauer entscheiden per Telefon- und SMS-Voting, wer Deutschlands neuer Superstar wird, einen Plattenvertrag mit der Universal Music und 500.000 Euro gewinnt.

20:15 Uhr, VOX: Hindenburg, Thrillerdrama

Mai 1937: Die erste USA-Reise des Zeppelins "Hindenburg" steht kurz bevor. An Bord ist unter anderen die jüdische Familie Kerner, die aus Nazi-Deutschland fliehen will. Auch Helen (Greta Scacchi), Frau des US-Kongressabgeordneten und Erdöllobbyisten Edward van Zandt (Stacy Keach), und ihre Tochter Jennifer (Lauren Lee Smith) haben kurzfristig eine Fahrt gebucht, nachdem sie erfahren haben, dass Edward in Amerika einen Herzanfall erlitten hat. In letzter Minute erreicht Hugo Eckener (Heiner Lauterbach), Geschäftsführer der Reederei, ein Anruf: Edward van Zandt hat von den Reiseplänen seiner Frau erfahren und bittet Eckner, unter allen Umständen zu verhindern, dass Helen und Jennifer an Bord gehen.

20:15 Uhr, Sat.1: Die Tribute von Panem - Catching Fire, Sci-Fi

Wieder muss Jennifer Lawrence in der Arena ums Überleben kämpfen: Nachdem Katniss und Peeta die Hungerspiele in Panem überlebt haben und zu Helden der unterdrückten Bevölkerung geworden sind, ändert Präsident Snow plötzlich die Regeln. Bei den nächsten Spielen sollen alle bisher siegreichen Tribute gegeneinander antreten. Auch für Katniss und Peeta gibt es kein Entrinnen - sie müssen sich erneut dem brutalen Kampf jeder gegen jeden stellen.

20:15 Uhr, ProSieben: I, Robot, Sci-Fi-Actionthriller

Im Chicago des Jahres 2035 gehören Roboter zum Alltag. Eigentlich sind die künstlichen Wesen so programmiert, dass sie den Menschen nicht gefährlich werden können. Doch dann wird der Chefentwickler des größten Roboter-Herstellers ermordet. Der mit dem Fall beauftragte Detective Del Spooner (Will Smith) sieht sich in seinem Misstrauen gegenüber den Maschinen bestätigt. Schnell stößt er jedoch auf eine andere, weitaus gefährlichere Bedrohung.

20:15 Uhr, ZDFneo: Hallo, Mr. President, Romantische Politkomödie

Amerikas Präsident, Andrew Shepherd (Michael Douglas), ist Witwer und lebt mit seiner zehnjährigen Tochter in den Privatgemächern des Weißen Hauses in Washington D.C. Anlässlich eines offiziellen Termins lernt er die Umweltaktivistin Sydney (Annette Bening) kennen. Als sich die beiden ineinander verlieben, ist dies auch der Anfang einer Reihe von Problemen. Die Opposition will sich das Liebesleben des Präsidenten zunutze machen und gegen ihn verwenden.