" /> TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, VOX: Das perfekte Verbrechen, Thriller

Als er von der Affäre seiner Frau erfährt, beschließt Unternehmer Ted Crawford (Anthony Hopkins), sich an ihr und ihrem Geliebten zu rächen. Dafür ins Gefängnis gehen will er jedoch nicht und plant deshalb das perfekte Verbrechen. Bei seinem Vorhaben hat er die Rechnung jedoch ohne den jungen Staatsanwalt Beachum (Ryan Gosling) gemacht, der ihm als erbitterter Gegner im Gerichtsstand gegenübersteht.

20:15 Uhr, Sat.1: Die Tribute von Panem - The Hunger Games, Zukunftsthriller

In Panem werden alljährlich die "Hungerspiele" veranstaltet. Sie sollen die bettelarme Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstandes durch die reiche Hauptstadt, das Kapitol, erinnern. Zu den Kandidaten der tödlichen Hetzjagd, für die jeder Distrikt Panems zwei Kinder stellen muss, gehören in diesem Jahr auch Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson). Sie kämpfen um ihr Leben - und setzen dabei etwas Ungeahntes in Gang.

20:15 Uhr, ZDF: Der Quiz-Champion, Quizshow

Beim Finale des "Quiz-Champion" geht es wieder um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich fünf prominenten klugen Köpfen. Wird jemand die Experten schlagen und 100.000 Euro gewinnen? Die prominenten Experten: Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen), Wigald Boning (Erdkunde), Axel Milberg (Literatur und Sprache), Franziska van Almsick (Sport) und Prof. Guido Knopp (Zeitgeschichte).

20:15 Uhr, ProSieben: Die Simpsons - Der Film, Zeichentrickkomödie

Homer Simpsons Inkompetenz ist legendär. Diesmal übertrifft er sich aber selbst und löst in Springfield das totale Chaos aus. Dabei fängt alles so harmlos an: mit einem kleinen Schwein, das Homer vor dem Schlachtermesser rettet und zu Marges Unmut in die Familie aufnimmt. Doch schon bald steht Springfield am Abgrund; das ökologische Gleichgewicht ist geschädigt, die Stadt unter einer gigantischen Käseglocke versiegelt, und dann sollen alle Bewohner eliminiert werden.

20:15 Uhr, ZDFneo: Ich, du und der Andere, Kumpelkomödie

Die perfekte Hochzeit, die perfekten Flitterwochen - ein rundum perfektes Paar. Carl (Matt Dillon) und Molly Petersen (Kate Hudson) haben alles, was man sich wünschen kann und beziehen nun ihr gemeinsames Haus. Es könnte so schön sein, wäre da nicht Randy (Owen Wilson), Carls bester Freund, der gerade Job und Wohnung verloren hat. Natürlich bietet Carl ihm an, ein paar Nächte bei ihm und Molly unterzukommen. Doch der nervige Gast richtet sich schnell häuslich ein, bringt alles durcheinander und macht auch noch Molly schöne Augen.