" /> TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste: Top, die Wette gilt!, Show

Wenige Tage vor dem 75. Geburtstag von Frank Elstner feiern Das Erste und der ORF den Grandseigneur der Samstagabendunterhaltung mit einer großen Überraschungsshow. Kai Pflaume wird als Moderator der Sendung mit vielen Gästen und Freunden auf das umfangreiche und faszinierende Schaffen von Frank Elstner zurückblicken. Auch Weltstars kommen zum Gratulieren extra nach Berlin. An diesem Abend werden die Zuschauerinnen und Zuschauer noch einmal erleben, wie glänzend Frank Elstner die Showbühne und die Kunst der großen Unterhaltung beherrscht hat und immer noch beherrscht.

20:15 Uhr, Sat.1: Blind Side - Die große Chance, Drama

Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) ist eine glückliche Ehefrau, zweifache Mutter und erfolgreiche Geschäftsfrau. Eines Tages lernt sie den obdachlosen Michael Oher (Quinton Aaron) kennen. Der Teenager kann nicht schreiben und rechnen, er hat Tag für Tag eine kurze Hose und ein T-Shirt an - auch im eisigen Winter. Leigh Anne lädt ihn ein, die Nacht in ihrem Haus zu verbringen. Aus der menschlichen Geste wird schnell Zuneigung, und schon bald gehört Michael zur Familie - trotz sozialer und kultureller Unterschiede.

20:15 Uhr, ProSieben: Schlag den Star, Spielshow

In bis zu 15 Spielrunden geht es bei "Schlag den Star" um Wettkampf und Fitness, um Blamieren oder Kassieren, um Alles oder Nichts. Ein prominenter Spieler gewinnt am Ende die Siegesprämie in Höhe von 100.000 Euro, der andere geht mit leeren Händen nach Hause. Gastgeber Elton bekommt dabei Unterstützung von Elmar Paulke, der die Spielrunden der sich duellierenden Stars genau unter die Lupe nimmt.

20:15 Uhr, VOX: Madagascar 2, Computertrickspaß

Die New Yorker Zootiere Alex der Löwe, Marty das Zebra, Melman die Giraffe und Gloria das Nilpferd genießen ihr entspanntes Leben an den paradiesischen Stränden Madagascars. Doch langsam beginnen die vier Freunde das Großstadtleben zu vermissen und beschließen, in die Heimat zurückzukehren. Mit der Hilfe der verrückten Lemurenkolonie schafft es das ungewöhnliche Team, ein Flugzeugwrack wieder flugtauglich zu machen, um damit nach New York zurückzukehren. Als sie in der Luft plötzlich keinen Treibstoff mehr haben, müssen sie in Afrika notlanden.

20:15 Uhr, ZDFneo: Anwältinnen küsst man nicht, Komödie

Die clevere Kate (Natascha McElhone) hat endlich einen großen Fall an Land gezogen: Gerald (Charles Dance), Mitglied der Londoner Upper Class, klagt auf sein Erbe, um das er sich durch die junge Amerikanerin Mirella (Parker Posey), letzte Ehefrau seines vergreist verstorbenen Vaters, betrogen sieht. Kates Gegner vor Gericht ist Jack (James Frain), Anwalt Mirellas und einer der letzten One-Night-Stands von Kates lebenslustiger Schwester Ellen (Amy Phillips). Kate steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Verlobten Graham (Valentine Pelka).