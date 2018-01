TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Sat.1: Der Kaufhaus Cop, Actionkomödie

Paul Blart (Kevin James) wollte eigentlich Polizist werden, jedoch verhindern Übergewicht und andere gesundheitliche Probleme seine Karriere. Nun arbeitet er beim Sicherheitsdienst eines Kaufhauses. Als eines Tages eine Gruppe von Weihnachtsmännern die kaufhauseigene Bank überfällt, hat Blart endlich die Chance, ein echter Held zu sein und - ganz nebenbei - das Herz seiner heimlichen Liebe Amy (Jayma Mays) zu erobern. Mit Geschick, Kreativität und einer Portion Glück will er den Räubern das Handwerk legen.

20:15 Uhr, Das Erste: Zielfahnder - Flucht in die Karpaten, Thriller

Der Gewaltverbrecher Caramitru (Dragos Bucur) bricht aus einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen aus. Es beginnt eine konzentrierte Jagd durch Deutschland bis an die polnische Grenze. Immer auf Caramitrus Fersen: Hanna Landauer (Ulrice C. Tscharre) und Sven Schröder (Ronald Zehrfeld), Zielfahnder beim LKA in Nordrhein-Westfalen. Doch Caramitru ist seinen Verfolgern stets einen Schritt voraus - und entkommt. Die Jagd nach Caramitru führt Schröder und Landauer weiter nach Rumänien. Mit Hilfe der rumänischen Kollegen verfolgen sie Caramitru von Bukarest aus zu einem entlegenen Dorf am Fuße der Karpaten. In dieser für sie fremden Welt wollen sie den Flüchtigen stellen - auf der Hochzeit von dessen Schwester. Eine Jagd mit überraschenden Hindernissen, die Landauer und Schröder nicht nur an geografische und kulturelle Grenzen bringt, sondern letztlich auch an ihre eigenen.

20:15 Uhr, RTL: Das Supertalent, Talentshow

Im Herbst 2016 startete die 10. Staffel "Das Supertalent". Die neue Frau in der Jury heißt Victoria Swarovski, die gemeinsam mit Poptitan Dieter Bohlen und Stil-Ikone Bruce Darnell "Das Supertalent 2016" finden möchte. Daniel Hartwich ist wieder als Moderator dabei. Der Sieger von "Das Supertalent" gewinnt 100.000 Euro und einen Auftritt im Show-Mekka Las Vegas. Egal ob es sich um Gesangstalente, Akrobaten, Comedians oder lustige Tiertricks handelt - bei "Das Supertalent" kann jeder sein ganz persönliches Talent unter Beweis stellen.

20:15 Uhr, Sixx: Die Wanderhure, TV-Drama

Die schöne junge Marie (Alexandra Neldel) soll gegen ihren Willen Ruppertus (Julian Weigend), den unehelichen Sohn des Grafen von Keilburg, heiraten. Als dieser ihre Abneigung spürt, plant er eine furchtbare Intrige: Er lässt Marie brutal vergewaltigen, der Hurerei beschuldigen und sie in den Kerker werfen. Marie wird schuldig gesprochen, gefoltert und halb tot in den Fluss geworfen. Sie wird von der Wanderhure Hiltrud (Nadja Becker) und ihren Gefährtinnen schwerverletzt gefunden. Durch Prostitution finanziert sie sich ihren Lebensunterhalt. Nur der Gedanke an Rache lässt sie überleben und ihre Scheu überwinden.

20:15 Uhr, ZDF: 4 geben alles! - Der große Familienwettkampf, Show

Jeweils eine Familie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wird in diversen Spielrunden auf den Prüfstand gestellt. Nah an der Lebenswirklichkeit der Zuschauer müssen die Familien zeigen, wie sie als Einheit funktionieren, wie gut sie sich kennen und wie sie gemeinsam Situationen meistern in einer Show, die ebenso überraschend ist wie das Familienleben selbst. In Spielrunden zu Familienwerten wie "Liebe", "Spaß", "Chaos", "Abenteuer" oder "Herausforderung" geht es mal sportlich zur Sache, mal ist Geschicklichkeit gefragt, mal muss mit Köpfchen gepunktet werden. Singer-Songwriter Tim Bendzko unterstützt die drei Familien bei einem Spiel und stellt seinen aktuellen Hit vor. Durch ein Messgerät, das jeder Zuschauer im Saal ums Handgelenk trägt, ist es in vielen Aktionen möglich zu erkennen, wie viel positive Emotionalität die Familien bei den Zuschauern wecken. Es geht damit bei "4 geben alles!" nicht nur um faktische Punkte, sondern auch darum, welche Familie am sympathischsten ist.