" /> TV-Tipps am Pfingstmontag

20:15 Uhr, RTL: Der Kaufhaus Cop 2, Actionkomödie

Nach vielen Jahren als Kaufhaus Cop gönnt Paul Blart (Kevin James) sich einen Urlaub mit seiner Tochter Maya (Raini Rodriguez) in Las Vegas. Dort will Paul die Security Guard Expo, eine Messe für Wachmänner, besuchen. Doch kaum im Hotel angekommen, hat Maya nur noch Augen für den gutaussehenden Hotel-Mitarbeiter Lane (David Henrie) und es kommt zu einem gehörigen Streit zwischen Vater und Tochter. Als Maya jedoch in die Fänge des skrupellosen Gangsterbosses Vincent gerät, der plant, verschiedene Hotels und Casinos in der Stadt auszurauben, zieht Paul alle Register und zeigt erneut, wozu ein Kaufhaus Cop fähig ist.

20:15 Uhr, ZDF: Inga Lindström: Liebe deinen Nächsten, Liebesfilm

Die Yogalehrerin Esther Carlson (Franziska Schlattner) hat ihre liebe Not mit ihrem pedantischen Nachbarn, dem pensionierten Richter und Eigenbrötler Marvin Blom (Rufus Beck), der zurückgezogen zwischen seinen Büchern lebt. Während Marvin seine besinnliche Ruhe durch die ständigen Yogaseminare und Esthers aufdringlichen Hund gestört sieht, gibt er alles, sich mit zielgerichteten Rasenmäher-Einsätzen zu revanchieren. Dann tauchen Marvins Tochter Julia (Mira Bartuschek) und seine Enkelin Nina (Emilia Bernsdorf) auf.

20:15 Uhr, Sat.1: Männerhort, Komödie

Eroll (Elyas M'Barek), Lars (Christoph Maria Herbst) und Helmut (Detlev Buck) haben zu Hause nichts zu lachen. Deswegen flüchten sie regelmäßig vor ihren Frauen in den Zentralheizungskeller ihrer schmucken Neubausiedlung. Dort haben sie sich ein Refugium eingerichtet, in dem sie in Begleitung von Pizza, Fußball und Dosenbier uneingeschränkt ihre Männlichkeit ausleben können. Doch dann entdeckt Facility-Manager Aykut (Serkan Çetinkaya) das geheime Asyl.

20:15 Uhr, VOX: Annie, Musical

Die zehnjährige Annie (Quvenzhané Wallis) lebt in New York bei ihrer Pflegemutter Miss Hannigan (Cameron Diaz), die mit ihren insgesamt fünf Pflegekindern völlig überfordert ist. Annie hofft, irgendwann ihre leiblichen Eltern zu finden und ein besseres Leben zu führen. Als der milliardenschwere Unternehmer und angehende Politiker Will Stacks (Jamie Foxx) unverhofft auf die aufgeweckte Annie trifft, kommt ihm das mitten in seinem Wahlkampf um das Amt des New Yorkers Bürgermeisters gerade gelegen. Er will sich als volksnah und selbstlos inszenieren und nimmt das Pflegekind aus Harlem kurzerhand bei sich auf.

22:00 Uhr, ZDF: Wir sind die Millers, Komödie

Drogendealer David (Jason Sudeikis) wird von seinem Boss erpresst, eine große Menge an Stoff über die amerikanisch-mexikanische Grenze zu schmuggeln. Als Tarnung stellt er sich eine Familie zusammen. Eine Stripperin (Jennifer Aniston) und zwei vernachlässigte Jugendliche aus der Nachbarschaft sind gegen Bares bereit, ihm bei dieser Aktion zu helfen. Und siehe da, die Patchworkfamilie wächst zu einer schlagkräftigen Truppe zusammen.