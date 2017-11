" /> TV-Tipps am Ostermontag

20:15 Uhr, RTL: Maleficent - Die dunkle Fee, Fantasy

Als sich der junge Prinz Stefan (Sharlto Copley) im Wald verirrt, trifft er auf die gutmütige Waldfee Maleficent (Angelina Jolie). Aus anfänglicher Freundschaft entwickelt sich schon bald Liebe - und genau diese wird Maleficent zum Verhängnis. Kaum ist er erwachsen, will Stefan der neue König des Landes werden. Er überlistet seine einstige Freundin und wird Thronfolger. Als Jahre später Stefans Tochter Aurora (Elle Fanning) geboren wird, rächt sich die gekränkte Maleficent, indem sie Aurora verflucht: Am Tag ihres 16. Geburtstags soll die Prinzessin in einen ewigen Schlaf fallen. Nur ein Kuss aus wahrer Liebe kann den Bann brechen.

20:15 Uhr, ProSieben: Transformers: Ära des Untergangs, Sci-Fi

Einige Jahre nach der Schlacht um Chicago sind die Autobots zu einer aussterbenden Spezies auf der Erde geworden. Eine geheime Regierungsorganisation unter dem skrupellosen CIA-Bürokraten Attinger (Kelsey Grammer) arbeitet daran, sie für immer auszurotten. Die Brutalität von Attingers Söldner-Truppe lernt eines Tages auch der von Geldsorgen geplagte Erfinder Cade Yeager (Mark Wahlberg) kennen. Cade dachte eigentlich nur, er hätte einen großen Fang gemacht, als er einen zerbeulten Sattelschlepper findet. Doch dann stellt er fest, dass der kaputte Truck ein gewaltiges Eigenleben entwickelt: Er ist der legendäre Optimus Prime!

20:15 Uhr, ZDF: Inga Lindström: In deinem Leben, Dramolett

Elisa (Suzan Anbeh), Bibliothekarin in der schwedischen Provinz, erwischt ihren Mann mit einer anderen. Die halbwüchsige Tochter schlägt sich sofort auf die Seite des Vaters. Als Elisas langjähriger Freund Alex (Thorsten Feller), ein Restaurantbetreiber, für einige Zeit in die Klinik muss, springt sie für ihn ein. Zur gleichen Zeit trauert Witwer Markus (Hendrik Duryn) in Stockholm seiner verstorbenen Frau nach. Über eine Hausbörse tauschen Elisa und Markus ihre Wohnungen. Elisa zieht nach Stockholm und Markus ins idyllische Eksjö. Über ihre getauschten Wohnungen und ihr Umfeld werden sie immer neugieriger auf den anderen.

20:15 Uhr, Sat.1: Der Teufel trägt Prada, Komödie

In der Modewelt New York Citys, wo ein schlecht gewähltes Outfit schon das Ende aller Karriereträume bedeuten kann, ist das Fashion-Magazin "Runway" eine Institution. Den letzten Feinschliff bekommt die einflussreiche Zeitschrift durch die fein manikürte Hand Miranda Priestlys (Meryl Streep) - der mächtigsten Frau in der Modewelt. Ein Job als Mirandas Assistentin könnte der frisch vom College kommenden grauen Maus Andy Sachs (Anne Hathaway) die Türen zur Welt des Journalismus öffnen - auch wenn Mode nicht gerade ihr Metier ist. Als Andy den Job, für den Millionen Frauen morden würden, bekommt, ahnt sie noch nicht, welche Hölle ihr bevorsteht.

20:15 Uhr, kabel eins: 7 Zwerge - Männer allein im Wald, Komödie

Tief im Wald wohnen die sieben Zwerge - glücklich, zufrieden und ohne Frauen! Das ändert sich, als das charmante Schneewittchen (Cosma Shiva Hagen) auf der Flucht vor der bösen Königin (Nina Hagen) Obdach in der Männer-WG sucht. Nach einigen Reibereien arrangieren sich die Zwerge mit der neuen Hausgenossin, doch dann wird diese prompt von ihrer garstigen Widersacherin entführt. Ehrensache, dass die Zwerge zur Rettung ausschwärmen!