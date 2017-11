" /> TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF: Der Mann ohne Schatten, Krimidrama

Es ist ein kein alltäglicher Auftrag für den Berliner Anwalt, Frauenheld und Lebenskünstler Joachim Vernau (Jan Josef Liefers): Er soll in Havanna nach einem Mann suchen, der vor 30 Jahren spurlos verschwand. Katherina Gebhardt (Gudrun Landgrebe) ist die Schwester des Verschwundenen. Ihr Bruder Martin ist 1980 angeblich in die DDR "emigriert", dort aber nie angekommen. Stattdessen erreichen sie alle Jahre wieder Hinweise darauf, dass Martin noch lebt, mal in Kuba, mal in den USA.

20:15 Uhr, kabel eins: X-Men - Der Film, Fantasyaction

Die Mutanten Wolverine (Hugh Jackman), Professor X (Patrick Stewart) und Storm (Halle Berry) kämpfen als X-Men für ein friedliches Zusammenleben von Mutanten und Menschen. Dabei helfen die Superkräfte, die ihnen durch besondere genetische Voraussetzungen verliehen wurden. Doch ihre Mission wird nicht nur durch die Intoleranz der Menschen erschwert. Auch Magneto (Ian McKellen) führt Böses im Schild. Er hat eine Maschine gebaut, mit der er alle Anführer der Welt zu Mutanten machen will!

20:15 Uhr, Super RTL: Sechs Tage, sieben Nächte, Abenteuerromanze

Die ehrgeizige Journalistin Robin Monroe (Anne Heche) reist mit ihrem Verlobten auf eine traumhafte Südseeinsel. Doch selbst im Urlaub muss sie einen Job annehmen und zu einem Fotoshooting nach Tahiti fliegen. Für den Rücktransfer aufs Festland steht allerdings nur der museumsreife Flieger des Piloten Quinn Harris (Harrison Ford) zur Verfügung. Pilot und Passagier können sich überhaupt nicht ausstehen, und so kann erst ein aufkommendes Gewitter den Konflikt der beiden Streithähne unterbrechen. Als die Maschine von einem Blitz getroffen wird, muss Harris seinen Flieger auf einer Insel notlanden.

20:15 Uhr, ONE: Herr Lenz reist in den Frühling, Drama

Holger Lenz (Ulrich Tukur) versuchte im Leben alles richtig zu machen und steht doh vor den Scherben seiner Existenz. Seine Frau Ilona (Steffi Kühnert) geht fremd, Sohn Linus (Simon Jensen) verhöhnt ihn im Internet, im Büro überholen ihn Jüngere. Als ihm ein Spanier die Asche seines Vaters in einer Waschmittelflasche samt Nachricht vom einem geerbten Appartement in Thailand bringt, bricht Holger auf. Sein Vater Georg verließ ihn nach der Wende und zog fort - einziges Lebenszeichen in den letzten 20 Jahren: eine Postkarte aus dem Land des Lächelns. Was Holger dort erwartet, übertrifft seine kühnsten Erwartungen.

22:15 Uhr, ZDF: Mo Hayder: Die Behandlung, Thriller

Seit seinem neunten Lebensjahr leidet Ermittler Nick Cafmeyer (Geert Van Rampelberg) unter dem Verlust seines jüngeren Bruders Björn, der damals entführt wurde. Sein sadistischer Nachbar Plettinckx (Johan Van Assche), der damalige Hauptverdächtige, terrorisiert den Polizisten mit vermeintlichen Hinweisen auf Björns Schicksal. Trotz dieses Traumas beginnt Cafmeyer in einem Fall zu ermitteln, bei dem es auch um eine Kindesentführung geht. Nach zunächst vergeblichen Suchaktionen wird der Leichnam des missbrauchten Kindes schließlich auf einem Baum gefunden.