" /> TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF: Der Chef ist tot, Bürokrimi

Für die Zweigstellenmitarbeiter eines Logistikunternehmens fängt die Arbeitswoche mit einem Paukenschlag an: Der Chef verkündet, dass eine Stelle eingespart werden muss. Jeder Mitarbeiter erhält die Chance, durch entsprechendes Engagement zu beweisen, warum er nicht gefeuert werden sollte. Was der Chef, Peer Althoff (Guido Lambrecht), als menschliche Form der Auslese ansieht, empfinden seine Mitarbeiter als zynisches Schaulaufen. Der Wettbewerb um die Gunst des Chefs endet schließlich tödlich - Peer Althoff liegt tot im Treppenhaus. Und jeder der Kollegen hat ein Mordmotiv.

20:15 Uhr, RTL: Wer wird Millionär? - Prominenten-Special, Quizshow

Fragen, Dramen und Millionen: Alles ist möglich bei Günther Jauch. Mit Herz und Verstand spielen Stars beim "Wer wird Millionär? - Prominenten-Special" um die Million. Wer blamiert sich, wer taktiert angstfrei, wer verlässt sich auf sein Wissen oder Bauchgefühl und wer tritt an? Mutige Promis stellen sich für den guten Zweck der Herausforderung und der Mann der Millionen macht aus jedem Spiel entweder einen Krimi oder eine Komödie.

20:15 Uhr, Sat.1: Lethal Weapon - Getz ist Dein Netz, Actionserie

Der windige Anwalt Leo Getz (Thomas Lennon) ist der einzige Überlebende einer Schießerei in einem Donut-Laden. Er war nicht zufällig dort: Für seinen Klienten wollte Getz mit einem DEA-Agent im Gegenzug für Informationen zum berüchtigten Flores-Kartell einen Deal aushandeln. Nun ist Getz für Riggs (Clayne Crawford) und Murtaugh (Damon Wayans) ein wichtiger Zeuge. Auch Agent Palmer von der DEA ist wieder an dem Fall dran, denn sie ist einem der Hauptdrahtzieher des Kartells dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, RTL II: Wirt sucht Liebe, Dokusoap

Die Wirtswochen neigen sich dem Ende zu und für einige der Single-Wirte schlägt die Stunde der Wahrheit: Welche Frau konnte das Gastronomenherz erobern und wer muss abreisen? Brigitte Nielsen unterstützt die Wirte bei der schweren Entscheidung und trocknet das ein oder andere Tränchen. Der Abschied fällt schwer, doch die Freude der glücklichen Paare ist umso größer.

20:15 Uhr, Tele 5: Kundo - Pakt der Gesetzlosen, Actionabenteuer

Während die koreanische Bevölkerung unter Hunger und Gesetzlosigkeit leidet, beuten Hof und Adel die Menschen immer weiter aus. Ein Trupp Rebellen wehrt sich: Sie bestehlen die Reichen und verteilen das Geld an die Armen. Als der Fleischer Dolmuchi (Jung-woo Ha) in die grausamen Mühlen des Adeligen Jo-yoon (Dong-won Kang) gerät, schließt er sich den Rebellen an.