" /> TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF: Treibjagd im Dorf, Heimatdrama

Anton (Max von Thun) nimmt seinen Enkel Franzi (Enzo Gaier) mit zum Schießtraining. Doch der Junge verfehlt sein Ziel und trifft versehentlich den geliebten Opa. Franzis Oma Erna (Franziska Walser) hat ihre eigene Theorie zum Unfallhergang. Denn sie traut ihrem Schwiegersohn Franz, Franzis Vater, zu, auf Anton geschossen zu haben, weil die beiden Männer in stetem Streit lebten. Franzi schweigt. Denn immer, wenn er sich mitteilen will, hört ihm niemand zu. Nach Antons Tod gehen, von Erna beeinflusst, alle Dorfbewohner davon aus, dass Franz den tödlichen Schuss abgegeben hat und es beginnt eine regelrechte Treibjagd.

20:15 Uhr, Sat.1: Lethal Weapon: Die Akte Murtaugh, Actionserie

Der Fahrer eines Trucks tötet vorsätzlich einen Motorradfahrer - der zufällig der neue Freund von Dr. Cahill (Jordana Brewster) war. Da die Helmkamera die Tat aufgezeichnet hat, finden Riggs (Clayne Crawford) und Murtaugh (Damon Wayans) den Truck schnell bei einem verlassenen Haus. Vom Fahrer fehlt jede Spur, doch in dem Haus befindet sich eine Kamera, die direkt auf Dr. Cahills Haus gerichtet ist. Offenbar stalkt jemand die Psychologin. Im Verdacht: einer ihrer ehemaligen Patienten.

20:15 Uhr, kabel eins: Running Man, Sci-Fi-Action

Amerika 2019: Das Fernsehen dient einem totalitären Regime als Manipulations-Instrument gegen das Volk. Die beliebteste Live-Show heißt "The Running Man" und ist ein moderner Gladiatorenkampf um Leben oder Tod. Die Kandidaten sind lebenslänglich verurteilte Strafgefangene, die gegen Profikiller um ihr Leben kämpfen müssen. Als sich der Polizist Ben Richards (Arnold Schwarzenegger) weigert, wehrlose Menschen niederzuschießen, landet er als Kandidat in der Show. Aber Ben dreht den Spieß um ...

20:15 Uhr, Vox: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, Dokusoap

Die einen sehnen sich nach Sonne und Meer, andere sehen in Deutschland keine berufliche Perspektive mehr. "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" begleitet Paare und Familien auf ihrem großen Schritt in ein fremdes Land, das viele nur aus unbeschwerten Urlaubstagen kennen. Doch viele der Auswanderer stellen erst vor Ort fest, dass es überall bürokratische Hürden gibt und dass weder Jobs noch Wohnungen nur auf sie warten. Doch unterkriegen lassen kommt nicht in Frage!

22:15 Uhr, ZDF: Devil's Knot - Im Schatten der Wahrheit, Kriminaldrama

In einer kleinen Gemeinde in West Memphis werden drei Jungen ermordet aufgefunden. Schnell hat man die Täter gefunden: drei Jugendliche, die einem Satanskult anhängen. Doch Detektiv Ron Lax (Colin Firth) mag nicht an die allzu offensichtliche Schuld der Angeklagten glauben. Er gräbt tiefer und stößt auf merkwürdige Ungereimtheiten. Und auch der Mutter eines der Opfer kommen Zweifel, ob die wahren Schuldigen vor Gericht stehen.