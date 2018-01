TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF: Gotthard (1), Drama

Frühjahr 1873: Täglich kommen neue Menschen aus ganz Europa in das kleine Bergdorf Göschenen. Sie suchen Arbeit auf der größten Baustelle der Neuzeit: dem Eisenbahntunnel durch den Gotthard. Unter den Begeisterten sind Max (Maxim Mehmet), der angehende Ingenieur aus Deutschland, und Tommaso (Pasquale Aleardi), der stolze Mineur aus dem Piemont. Die beiden jungen Männer streiten sich um das letzte Logierbett auf dem Hof der Fuhrmannstochter Anna (Miriam Stein). Schließlich teilen sie es sich aus finanziellen Gründen. Nicht nur die knochenharte Arbeit schweißt Max und Tommaso zusammen, sondern auch ihre Freundschaft mit Anna.

20:15 Uhr, Das Erste: Wer weiß denn sowas XXL - Weihnachtsspecial, Doku

Superhirn Bernhard Hoecker und Quizmaster Elton stellen sich neben sechs weiteren Prominenten den amüsanten und skurrilen Fragen von Moderator Kai Pflaume. Unter welcher Bedingung werden die Blätter des Weihnachtssterns farbig? Warum hängen sich die Amerikaner Gewürzgurken in den Weihnachtsbaum? Wie kann ich meinen Fahrradreifen schneesicher machen? In drei ebenso spannenden wie unterhaltsamen Runden spielen die Rateteams um Bares für ihren Studioblock. Im anschließenden Finale spielen die Gewinner der ersten drei Runden um 50.000 Euro für einen guten Zweck.

20:15 Uhr, VOX: Fremde Freunde - Die unerwartete Begegnung, Action-Abenteuer

Guido Maria Kretschmer führt drei besondere Menschen in einem Haus am See zusammen. Sie sind sich noch nie zuvor begegnet und wissen nicht, auf wen sie treffen: Schauspieler Heinz Hoenig, Ex-Profi-Handballer Stefan Kretzschmar und das 70-jährige Top-Model Eveline Hall. Alle bleiben über Nacht und gehen mit Guido auf eine Reise durch ihr Leben und zurück bis in ihre früheste Kindheit. Sie verbringen 24 Stunden gemeinsam, in denen sie zusammen kochen, Fahrrad fahren, sich näherkommen. Dabei gewähren sie überraschend ehrliche und tiefe Einblicke in ihre Biographien.

20:15 Uhr, RTL II: Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber, Dokusoap

Die Zeit bis Weihnachten vergeht wie im Flug und bei den Vorbereitungen gibt es noch jede Menge Baustellen. Von Ruhe und Besinnlichkeit ist hier noch keine Spur, der Weihnachtsstress hat Einzug gehalten im Hause Katzenberger. Darüber hinaus hat sich Daniela in den Kopf gesetzt, mit ihrer kleinen Familie einen kurzen, vorweihnachtlichen Trip ins Ausland zu unternehmen. Ob sie sich damit nicht übernimmt?

20:15 Uhr, kabel eins: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, Actionabenteuer

1938 verschwindet der Vater von Indiana Jones (Harrison Ford), der Archäologieprofessor Henry Jones (Sean Connery), verschwindet bei der Suche nach dem religiösen Relikt spurlos. Indy macht sich in Begleitung der Wissenschaftlerin Elsa (Alison Doody) sofort auf die Suche nach ihm. In den Katakomben von Venedig findet er einen Hinweis auf den Verbleib des Grals, doch auch die Nazis wollen in dessen Besitz kommen und haben Henry entführt.