" /> TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste: Glückskind, Dramödie

Nichts liegt dem arbeitslosen, alleinlebenden Hans (Herbert Knaup) ferner, als die Verantwortung für ein Baby zu übernehmen. Den Kontakt zur geschiedenen Frau und den Kindern hat er verloren, sein Leben entgleitet ihm zunehmend ins Nichts. Doch als er in einer Mülltonne einen fast schon leblosen Säugling findet, spürt er den ersten aktiven Impuls seit langem. Er nimmt das kleine Mädchen heimlich zu sich, und nennt es Felizia. Am liebsten will Hans Felizia überhaupt nicht wieder hergeben. Er unterdrückt die Ahnung, dass dieses Zusammenleben nicht von Dauer sein kann, obwohl er bald erfährt, dass er sich vor der Polizei in Acht nehmen muss

20:15 Uhr, RTL: Die Bachelorette, Kuppelsoap

In der ersten Nacht der Rosen konnte die Bachelorette von vielen Männern noch keinen richtigen Eindruck gewinnen. Deshalb stellt sie sie gleich am ersten Morgen beim "Speeddating" auf die Probe. Danach wird´s sinnlich: Die begehrte Junggesellin verführt ihr erstes Einzeldate mit Schokolade und spanischem Wein. Nach sinnlichem Naschen fühlt sie den Jungs in Sachen Sex und Erotik auf den Zahn: Beim "50 Shades of Grey"-Motto-Date entführt sie vier Jungs auf eine Segelyacht, um vielleicht schon ihren Mr. Grey zu finden.

20:15 Uhr, Tele 5: Accidents Happen, Tragikomödie

Die Conways werden vom Pech verfolgt. Missgeschicke und schreckliche Unfälle, die Tod und Krankheit nach sich ziehen, erschüttern die sechsköpfige Familie. Die Verbliebenen, Mutter Gloria (Geena Davis), Vater Ray (Joel Tobek), Larry (Harry Cook) und Billy (Harrison Gilbertson), versuchen, das Leben irgendwie zu meistern. Doch die Familie droht zu scheitern. Bis Billy plötzlich aus seiner Rolle ausbricht.

20:15 Uhr, kabel eins: Ghost - Nachricht von Sam, Fantasyromanze

Der Banker Sam (Patrick Swayze) und die Künstlerin Molly (Demi Moore) sind glücklich verliebt - bis Sam eines Abends bei einem Raubüberfall erschossen wird. Doch statt ins Jenseits überzugehen, ist seine Seele zwischen Leben und Tod gefangen. Als Geist nimmt Sam die reale Welt wahr, aber niemand sieht und hört ihn. Er hat noch eine Aufgabe zu erfüllen: Mithilfe des Mediums Oda Mae Brown (Whoopie Goldberg) will er Molly vor seinem Mörder retten.

20:15 Uhr, arte: Kuma, Tragikomödie

Die türkisch-österreichische Familie von Fatma (Nihal Koldas) und Mustafa (Vedat Erincin) lebt in Wien abgeschieden von der österreichischen Gesellschaft nach strengen, traditionellen Konventionen. So fahren auch alle gemeinsam in die Türkei, um dort die Hochzeit des Sohnes Hasan (Murathan Muslu) mit der jungen Türkin Ayse (Begüm Akkaya) zu feiern, die mit ihnen in Deutschland leben soll. Doch Ayse ist nur auf dem Papier mit Hasan verheiratet. In Wahrheit hat ihre Familie eingewilligt, sie zur Zweitfrau des viel älteren Vaters Mustafa zu machen. Ayses Einstieg in ihr neues Leben ist hart - ist sie doch hin- und hergerissen zwischen Heimweh, Abneigung gegenüber ihrem Mann und dem starken Pflichtgefühl ihrer neuen Rolle als Mutter gegenüber.