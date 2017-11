" /> TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL: Die Bachelorette, Kuppelsoap

Ein bisschen Femme Fatale, eine ordentliche Prise Lady, dazu eine große Portion bester Kumpel: Jessica Paszka (27) bringt alles mit, was eine Traumfrau ausmacht. Sie ist die neue Bachelorette und verdreht ab heute 20 attraktiven Single-Männern den Kopf. Noch haben die Kandidaten keinen blassen Schimmer, welche attraktive und atemberaubende Single-Frau in der Traumvilla auf sie wartet. Für einige wird das Treffen allerdings nur ein kurzer Flirt.

20:15 Uhr, Das Erste: Atempause, Drama

Schock für Esther (Katharina Marie Schubert) und ihren Ex-Mann Frank (Carlo Ljubek): Ihr gemeinsamer, neunjähriger Sohn Hannes wird nach einem Unfall beim Fußball für hirntot erklärt. Von einer Sekunde auf die andere verlieren die Eltern ihr Kind. Sie müssen nun hilflos zusehen und sich dem Schicksal stellen. In der Klinik treffen sie auf eine türkische Familie in der gleichen Situation. Gemeinsam steht das getrennte Paar vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens. Wann schalten wir die Geräte final ab?

20:15 Uhr, kabel eins: Falling Down - Ein ganz normaler Tag, Psychodrama

An einem glühend heißen Sommertag in Los Angeles sind alle Straßen der Stadt verstopft, als der ansonsten unauffällige Angestellte William Foster (Michael Douglas) seinen Wagen mitten auf der Straße stehen lässt und geht. Bald platzt ihm der Kragen und er beginnt, seinen ehelichen wie beruflichen Frust abzureagieren. Mit den dunklen Seiten der Gesellschaft konfrontiert, eskaliert seine Wut. Als er an Waffen gerät, nimmt sie mörderische Formen an.

20:15 Uhr, RTL II: Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen, Dokusoap

Natalie (19) ist bereits zweifache Mutter und jetzt im achten Monat mit ihrem dritten Kind schwanger. Mit ihrem Mann Kevin (27) und den beiden Töchtern Emely (3) und Leonie (2) wohnt sie seit zwei Monaten in einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen. Da bei Emely und Leonie die Geburt eingeleitet wurde, möchte die junge Mutter diesmal, dass ihr Kind selbst bestimmt, wann es auf die Welt kommt. Zum ersten Mal packt sie daher vorsorglich eine Krankenhaustasche. Und dann beginnt das lange Warten.

22:30 Uhr, kabel eins: Ein perfekter Mord, Psychothriller

Spekulant Steven (Michael Douglas) hat alles, was man sich wünscht - nur eines nicht: Die Treue seiner jungen Frau Emily (Gwyneth Paltrow), die sich mit dem fragwürdigen Künstler David (Viggo Mortensen) vergnügt. Als Steven von dem Verhältnis erfährt, schmiedet er einen perfiden Plan: Er bietet David viel Geld an, damit dieser Emily tötet. So kann er sich rächen und finanziell sanieren: Denn Steven ist bankrott. Brillantes Remake des Hitchcock-Klassikers.