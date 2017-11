" /> TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Unterm Radar, Politthriller

Terroralarm in Berlin. Zwar liegen den Sicherheitsbehörden diverse Informationen über drohende Attentate von Islamisten vor, doch die Detonation eines Sprengsatzes und den Tod vieler Menschen können sie nicht verhindern. In den Fokus der Ermittler gerät Richterin Elke Seeberg (Christiane Paul), die sich schnell einer Hetzjagd ausgesetzt sieht. Kann es wirklich sein, dass ihre Tochter am Attentat beteiligt war? Auf der Suche nach der Wahrheit stößt Elke auf Zusammenhänge in den Verfassungsbehörden, die auch der BKA-Beamte Heinrich Buch (Heino Ferch) nicht einfach hinnehmen will.

20:15 Uhr, ZDF: Still Alice - Mein Leben ohne Gestern, Drama

Bereits mit Anfang 50 wird bei der Professorin Alice Howland (Julianne Moore) Alzheimer diagnostiziert. Ab da muss sie sich den Veränderungen stellen, die die fortschreitende Krankheit mit sich bringt. Alice muss ihre Professur aufgeben. Auch ihre Familie sieht sich zunehmend mit der schnell fortschreitenden Erkrankung konfrontiert, die auch einen gewissen Grad an körperlichem Verfall nach sich zieht. Zwar erlebt Alice auch immer wieder Glücksmomente, wie die Geburt ihrer beiden Enkelkinder. Dem Verlust ihrer kognitiven Fähigkeiten und Erinnerungen kann sie allerdings nicht entkommen.

20:15 Uhr, kabel eins: Next, Actionthriller

Cris Johnson (Nicholas Cage) kann einige Minuten in die Zukunft sehen. Aber da er als Kind unzählige verstörende Untersuchungen über sich ergehen lassen musste, will er von seiner Gabe nichts wissen. Er nutzt sie nur, um sich als Zauberer und Gelegenheitsspieler in Las Vegas über Wasser zu halten. Dann aber bittet ihn die Agentin Callie Ferris (Julianne Moore) um Hilfe. Terroristen haben eine Atombombe gestohlen und planen, diese in Los Angeles zur Explosion zu bringen.

20:15 Uhr, RTL: I Like die 2000er, Rückblick

Der Terroranschlag auf das World Trade Center erschüttert die Welt, Europa führt den Euro ein und der MP3-Player, Google, YouTube, Facebook & Co. erobern den Alltag. Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends war sehr turbulent. Was brachte uns zum Schmunzeln und was rührte uns zu Tränen? Welche Musik- und Modesünden haben wir alle mitgemacht? Und was bleibt uns wohl ewig in Erinnerung? In drei Folgen nimmt Moderator Jan Köppen sich die Highlights der Jahre 2000 bis 2009 vor und zeigt uns in einer kleinen Zeitreise, worüber vor zehn Jahren die ganze Welt sprach.

22:35 Uhr, Tele 5: Flatliners, Mysterythriller

Fünf Medizin-Studenten wollen mehr wissen, als ihnen gut tut: Nelson (Kiefer Sutherland), Rachel (Julia Roberts), Dave (Kevin Bacon), Joe (William Baldwin) und Randy (Oliver Platt) lassen sich abwechselnd an die Flatline, die Schwelle zum Tod, versetzen und dann reanimieren. Sie wetteifern, wer es länger in der künstlichen Todeszone macht. Die Experimente haben schwere Nebenwirkungen. Die Nähe zum Tod ist dunkel.