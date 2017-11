" /> TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste: About a Girl - Das Leben steckt voller Überraschungen, Tragikomödie

Die fünfzehndreivierteljährige Charleen (Jasna Fritzi Bauer) muss sich nach einem missglückten Selbstmordversuch mit ihrer durchgeknallten Familie, einem kauzigen Psychologen und der humorlosen Tante vom sozialpsychiatrischen Dienst rumschlagen. Dabei wollte sie endlich ihre Ruhe haben. Doch dann erwischt sie unverhofft die Liebe und zu ihrer eigenen Überraschung muss Charleen feststellen, dass das Leben anfängt, Spaß zu machen - trotz oder gerade wegen des ganzen Ärgers. Sie entscheidet sich endgültig, es noch einmal mit dem Erwachsenwerden zu probieren und begreift schließlich, dass das Gegenteil vom Tod die Liebe ist.

20:15 Uhr, kabel eins: Der Kautions-Cop, Komödie

Der Kautions-Cop Milo Boyd (Gerard Butler) soll seine Ex-Frau, die Journalistin Nicole (Jennifer Aniston), wegen eines verpassten Gerichtstermins ins Gefängnis bringen. Dass gerade er den Auftrag bekommen hat, verschafft dem Cop große Genugtuung, hat er doch mit Nicole noch einige Rechnungen offen. Doch dann entpuppt sich der Auftrag als Schwerstarbeit: Nicole, die gerade in einem Mordfall recherchiert, möchte Milo ständig entwischen, und am Ende muss das zerstrittene Paar sogar um das eigene Leben fürchten.

20:15 Uhr, Sat.1: 15 Dinge, die Sie über Katzen wissen müssen, Reportage

Rund 13 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten. Doch nicht alle Katzenbesitzer deuten das Verhalten ihrer Samtpfoten richtig - daher klären wir auf! Außerdem begleiten wir eine Tierhebamme bei der Geburt von Katzenwelpen, beleuchten die Unterschiede von Hunde- und Katzenfutter und gehen der Frage nach, ob man trotz Katzenhaarallergie einen Stubentiger halten kann. Und: Wir stellen Ihnen die berühmtesten Katzen-Stars vor!

20:15 Uhr, Tele 5: Linda's Child, Thriller

Emanuels Mutter ist bei der Geburt gestorben. Seitdem fühlt sich das inzwischen fast erwachsene Mädchen für deren Tod verantwortlich. Und versteckt sich hinter einer Fassade aus Sarkasmus. Mit ihrer Stiefmutter kommt Emanuel (Kaya Scodelario) nicht klar. Dafür umso mehr mit der mysteriösen neuen Nachbarin, der jungen Mutter Linda (Jessica Biel).

22:30 Uhr, kabel eins: Deep Blue Sea, Horrorthriller

In einem Marineforschungslabor führt eine Gruppe von Wissenschaftlern medizinische Experimente an Haien durch. Dr. Susan McAlester (Saffron Burrows) will eine Methode finden, mit der Gehirnerkrankungen bekämpft werden können. Um ihr Ziel zu erreichen, hat sie aber die ethischen Grenzen überschritten. Sie hat die Erbinformationen der Haie manipuliert und die Gehirne der Tiere damit künstlich vergrößert. Doch durch die vergrößerten Gehirne werden aus den gefährlichen Haien intelligente Killer.