" /> TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Sat.1: Das große Backen - Promispezial, Backshow

Die verbliebenen Promis stehen heute vor einigen Herausforderungen: Als erstes müssen sie einen Naked Cake backen, der mit zwei Cremes gefüllt und mit frischen Früchten dekoriert sein soll. Dann erwartet Christian Hümbs drei perfekt zubereitete Brezen von den Kandidaten. Den krönenden Abschluss bildet eine zweistöckige Topsy-Turvy-Torte mit zwei unterschiedlichen Füllungen.

20:15 Uhr, kabel eins: Miss Undercover, Kriminalkomödie

Die Wahl zur Miss USA steht unter keinem guten Stern, denn der berüchtigte Bombenleger "Citizen" droht mit einem Anschlag. Um ihn zu fangen, schleust das FBI die Agentin Gracie Hart (Sandra Bullock) in die Auswahl. Sie bringt alles mit, was man für eine Miss-Wahl benötigt. Eigentlich. Doch Hart, die auf ihr Äußeres wenig Wert legt, kann sich diesen Auftrag gar nicht vorstellen. Ein Schönheitsexperte muss ran!

20:15 Uhr, Tele 5: The Good Mother, Psychothriller

Die Zwillinge Abby (Jordan Hinson) und Ethan (Bobby Coleman) haben ihre Eltern verloren und kommen in eine nach außen hin perfekte Welt, als das Ehepaar Eve (Angie Harmon) und Raymond Goode (Joel Gretsch) sie adoptieren. Vieles mutet anfangs seltsam an: die getrennten Zimmer, das Telefonverbot. Schnell wird klar, dieses Haus ist ein Gefängnis, die Geschwister ausgeliefert.

20:15 Uhr, RTL II: Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen, Dokusoap

Nina (17) ist seit einem knappen Jahr Mutter. Nach der Geburt wurde die Veränderung durch das Leben mit Baby für sie zur Belastungsprobe. Das Jugendamt schlug den Umzug in ein Mutter-Kind-Heim vor. Nun lebt sie bereits seit einem knappen halben Jahr in der Einrichtung, wo sie den Alltag als Mutter eines Kleinkindes lernen soll. Nina träumt von einer Ausbildung zur Dachdeckerin. Eine echte Männerdomäne, wo junge Mütter mit Kind eine absolute Seltenheit sind. Ein Praktikum soll erste Einblicke in den Beruf gewähren. Schafft Nina die Balance zwischen Arbeitsalltag und Muttersein?

21:45 Uhr, ZDF: Spuren des Bösen: Zauberberg, Krimidrama

Die sechsjährige Aline verschwindet spurlos aus ihrem Wohnhaus am Semmering. Eine Suchaktion bleibt erfolglos. Der vorbestrafte Psychopath Rieger (Cornelius Obonya) steht unter dringendem Tatverdacht. Kriminalpsychologe Brock (Heino Ferch) soll den Mann zum Reden bringen. Doch der Psychiater glaubt nicht an Riegers Schuld. Und tatsächlich macht eine verblüffende Wendung den Fall noch viel schwieriger als es den Anschein hatte.