" /> TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste: Zwei, Liebesfilm

In der ersten Episode treffen sich Fiona (Katharina Marie Schubert) und Martin (Hans Löw) nach 23 Jahren zufällig in einer Hotelbar wieder und die Liebe entflammt erneut. In der zweiten Episode sind die Beiden ein Paar. Doch ein Geheimnis aus der Vergangenheit kommt ans Tageslicht und zerstört das Liebesglück erneut. In der dritten Episode treffen sich Fiona und Martin nach der Trennung wieder. Erst als die ganze Wahrheit auf dem Tisch liegt und beide Zeit hatten, ihre alten Verletzungen zu verarbeiten, können sie sich neu begegnen.

20:15 Uhr, Sat.1: Das große Backen - Promispezial, Backshow

Die verbliebenen Promis müssen beweisen, dass sie es auch deftig können: Eine herzhafte Quiche soll kreiert werden! In der technischen Prüfung gilt es, einen Battenberg-Kuchen zu zaubern - und zwar mit einem exakten Karomuster, das beim Anschnitt sichtbar wird. Zum Abschluss wird es pompös, denn die Kandidaten stehen vor der Herausforderung, eine imposante Schoko-Torte mit zwei verschiedenen Füllungen herzustellen. David Odonkor, Lars Riedel, Janine Kunze, Sila Sahin, Melanie Müller, Manon Straché, Ralph Morgenstern und Felix von Jascheroff stellen sich den strengen Bewertungen der Jury.

20:15 Uhr, kabel eins: Super 8, Mysteryabenteuer

Als Joe (Joel Courtney), Alice (Elle Fanning) und ihre Freunde im Jahr 1979 eine Nachtszene für ihren Amateur-Zombiefilm drehen, werden sie Zeugen eines dramatischen Ereignisses: Vor ihren Augen kollidiert ein Güterzug mit einem Pick-up und geht in Flammen auf. Nach dem Vorfall häufen sich merkwürdige Ereignisse in der Kleinstadt Lillian, und die Teenager finden etwas Unglaubliches heraus: Der Zug gehörte nicht nur der US-Air-Force, er beherbergte auch ein Wesen, das nicht von dieser Welt ist.

20:15 Uhr, Tele 5: Loft - Tödliche Affären, Thriller

Fünf befreundete Männer, alle liiert, teilen ein Geheimnis: Jeder von ihnen besitzt den Schlüssel zu einem Appartement, in dem sie unbemerkt ihren Seitensprüngen nachgehen können. Bis plötzlich, blutüberströmt, eine Leiche im Liebesnest liegt. Wer von den Fünfen war es? Oder weiß noch jemand von der Wohnung...?

22:25 Uhr, kabel eins: The Butterfly Effect, Fantasythriller

Weil der achtjährige Evan in der Schule ein blutrünstiges Bild malt, schickt seine Mutter ihn zum Psychiater. Der Doktor schlägt dem Kind vor, Tagebuch zu führen, und alles Wichtige einzutragen. Zwölf Jahre später: Der mittlerweile 20-jährige Evan (Ashton Kutcher) studiert Psychologie, als ihn beim Durchblättern seiner alten Notizen plötzlich die Vergangenheit einholt - in Form von Kindesmisshandlung, brennenden Hunden und explodierenden Briefkästen.