" /> TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste: Freistatt, Drama

Sommer, 1968: Der Wind der Veränderung ist in den norddeutschen Kleinstädten höchstens als Brise zu spüren. Mit Aufmüpfigkeit begegnet der 14-jährige Wolfgang (Louis Hofmann) seinem Alltag, seiner Mutter und vor allem seinem Stiefvater. Als er von seiner Familie in die abgelegene kirchliche Fürsorgeanstalt Freistatt abgeschoben wird, findet er sich in einer Welt wieder, der er nur mit noch unbändigerem Freiheitsdrang begegnen kann: verschlossene Türen, vergitterte Fenster und militärischer Drill. Doch für Wolfgang ist eines klar: Seine Sehnsucht nach Freiheit wird er so schnell nicht begraben.

20:15 Uhr, Sat.1: Das große Backen - Promispezial, Backshow

Acht Promis zeigen, was sie in Sachen Backen draufhaben! David Odonkor, Lars Riedel, Janine Kunze, Sila Sahin, Melanie Müller, Manon Straché, Ralph Morgenstern und Felix von Jascheroff stellen sich den strengen Bewertungen der Jury. Ob Motivtorte, Quiche oder Donuts - die Promi-Hobbybäcker müssen bei allen Aufgaben glänzen, um zu überzeugen. Als Gewinn winken der goldene Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.

20:15 Uhr, kabel eins: Jumanji, Fantasyabenteuer

Auf einer Baustelle entdeckt der zwölfjährige Alan Parrish das Brettspiel "Jumanji". Als er eine Fünf würfelt, wird er mit magischer Kraft in dessen Inneres gesogen. Erst 26 Jahre später wird Alan (Robin Williams) von zwei spielenden Kindern gerettet und erzählt ihnen von unglaublichen Abenteuern. Zugleich warnt er sie vor der bedrohlichen Macht des Spiels, die nur dann gebrochen werden kann, wenn es zu Ende gespielt wird. Schon der erste Zug lockt giftige Schlingpflanzen aus dem Brett.

20:15 Uhr, RTL II: Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen, Dokusoap

Monica (19) liebt ihren Freund Ramon (21) über alles. Seit einem Jahr sind die beiden ein Paar. Aber Eltern werden - das war so früh nicht geplant. Die Nachricht, dass Monica schwanger ist, hat sie daher sehr überrascht. Monica ist gelernte Altenpflegerin und muss in ihrem Berufsalltag oft schwer heben. Doch das ist mit Babybauch nicht mehr erlaubt. Nun muss sie oft zuhause bleiben, aber ganz untätig ist die hübsche Halb-Afrikanerin trotzdem nicht: Monica vertreibt sich die Zeit mit einem eigenen YouTube-Channel. Ihr großer Traum wäre es, als Fotomodell Geld zu verdienen. Doch die Geburt von Töchterchen Ava hat natürlich Vorrang.

20:15 Uhr, Tele 5: Oxford Murders, Krimi

Die erste Begegnung mit dem von ihm bewunderten Star-Professor (John Hurt) ist für Martin (Elijah Wood) eine Entzauberung: Der Ältere nimmt den Studenten gar nicht ernst. Doch dann passiert ein Mord. Bald ein zweiter. Professor Seldom und Martin sind überzeugt, dass ein Zahlenspiel dahinter steckt, und arbeiten von nun an zusammen.