" /> TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste: Tod einer Kadettin, Drama

Die junge Lilly Borchert (Maria Dragus) wird bei der Marine zugelassen und kämpft sich durch die Grundausbildung auf einem großen Segelschulschiff. Die Stammbesatzung unter Kapitän Krug (Harald Schrott) und die jungen Kadetten bilden eine enge Gemeinschaft. Das Männlichkeitsgehabe, der Schlafmangel, der Drill - all dies ist Lilly fremd. Die Beurteilungsbeiträge der Ausbilder über sie fallen nicht gut aus. In einer Nacht übernimmt Lilly den Dienst einer Kameradin am Ausguck. Plötzlich meinen einige Kadetten, einen Schrei gehört zu haben. Es ist 23.43 Uhr, die Nacht tiefschwarz und das Wasser 15 Grad kalt. Mann über Bord! Lilly ist nicht mehr auf ihrer Position. Erste Rettungsmaßnahmen verlaufen erfolglos und die Suche bleibt ergebnislos.

20:15 Uhr, RTL: Mario Barth deckt auf, Comedy

Steuerverschwender, Behörden-Verrückte, Rechtsverdreher dürfen sich warm anziehen. Denn bei Geld fängt der Spaß an - zumindest für Mario Barth. In seiner Erfolgsshow entlarvt Deutschlands erfolgreichster Comedian absurde Fälle von Steuerverschwendung und Behördenirrsinn. Zu seinen hochkarätigen Spürhunden gehören neben Reiner Holznagel, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, diesmal: Hannes Jaenicke, Hendrik Duryn, Nelson Müller, Ingo Appelt, Ulrike von der Groeben, Joachim Llambi, Franz Obst und Christopher Posch.

20:15 Uhr, arte: Babel, Episodendrama

Marokko: In jugendlichem Leichtsinn beginnen zwei Jungen in einer kargen Provinz im Atlasgebirge mit dem neuen Jagdgewehr ihres Vaters zu experimentieren - und legen auf einen vorbeifahrenden Reisebus an. Ihr Schuss trifft die amerikanische Touristin Susan (Cate Blanchett), deren Ehe mit Richard (Brad Pitt) seit dem Tod ihres jüngsten Kindes zerrüttet ist. San Diego, USA: Liebevoll kümmert sich die mexikanische Haushälterin Amelia (Adriana Barraza) um die beiden Kinder von Susan und Richard. Wegen der Hochzeit ihres Sohnes beschließt Amelia, die Kinder mit über die nahe Grenze zu nehmen - eine verhängnisvolle Entscheidung. Tokio, Japan: Die taubstumme Jugendliche Chieko (Rinko Kikuchi) versucht, den Selbstmord ihrer Mutter zu verwinden und stürzt sich von einer sexuellen Provokation in die nächste.

20:15 Uhr, Sat.1: 15 Dinge, die Sie über Schokolade wissen müssen, Reportage

Rund 116 Tafeln Schokolade verputzt jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Grund genug, hinter die Kulissen der Schokoladenproduktion zu schauen und herauszufinden, wie eine Schachtel Pralinen zusammengestellt wird, ob Schoko-Osterhasen und -Weihnachtsmänner wirklich eingeschmolzen und neu geformt werden, und ob weiße Schokolade tatsächlich Schokolade ist. Außerdem wird geprüft, was hinter Fairtrade-Siegeln steckt.

20:15 Uhr, kabel eins: Full Metal Jacket, Antikriegsdrama

Nach einer brutalen Ausbildung wird der junge Marineinfanterist Joker (Matthew Modine) als Kriegsberichterstatter nach Vietnam geschickt. Hier lernen Joker und sein Fotograf Rafterman (Kevyn Major Howard) den Zynismus kennen, mit dem aus blutigen Gemetzeln Medienereignisse gemacht werden. Aber als die jungen Männer bei verlustreichen Straßenkämpfen in Hue erstmals dem Feind Auge in Auge gegenüberstehen, merken sie, dass keine Ausbildung sie auf die Wirklichkeit hätte vorbereiten können.