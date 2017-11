" /> TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste: Eins ist nicht von dir, Tragikomödie

Der Ruhestand beginnt für Pilot Uli Becker (Michael Gwisdek) anders als erwartet. Seine Frau stirbt unerwartet und überrascht ihren untreuen Gatten mit den letzten Worten "Eins ist nicht von dir". Der Satz brennt sich Uli ein und wird zur quälenden Ungewissheit. Schließlich macht er sich auf zu seinen drei Kindern: zu Sohn Thomas (David Rott), der noch kurz vor der Hochzeit seine Zukünftige zu betrügen scheint, Tochter Bettina (Petra Kleinert), die unglücklich neben ihrem Karrieremann lebt, und Christian (Andreas Guenther), der als Hausmann an der Seite einer Assistenz-Ärztin sein Auskommen findet.

20:15 Uhr, Sat.1: Bad Teacher, Komödie

Elizabeth (Cameron Diaz) ist meist unmotiviert, verkatert und zugedröhnt - und für ihren Beruf als Lehrerin völlig ungeeignet. Am liebsten würde sie den Job an den Nagel hängen, doch ihr exzessiver Lebensstil muss finanziert werden. Kein Wunder, dass Elizabeth auf der Suche nach einem reichen Mann ist. Da kommt ihr der neue Vertretungslehrer Scott (Justin Timberlake), der Erbe einer berühmten Uhren-Dynastie, gerade recht. Blöd nur, dass Kollegin Amy (Lucy Punch) auch ein Auge auf den attraktiven Junggesellen geworfen hat.

20:15 Uhr, RTL: The Wall, Gameshow

Bei "The Wall" spielen pro Folge zwei Kandidatenpaare um das ganz große Geld. Mittelpunkt der Show ist eine zwölf Meter hohe Wand, an der sich alles entscheidet: werden die Kandidaten steinreich oder gehen sie mit leeren Händen? Das Spielprinzip ist einfach: das obere Ende der Wand ist in sieben Positionen aufgeteilt, aus denen Bälle herunterfallen. Beim Fallen wird die Richtung der Bälle durch ein in der Wand befindliches Gitternetz aus Stäben zufällig und unvorhersehbar (ab-)gelenkt. Am unteren Ende der Wand befinden sich 15 Geldboxen mit unterschiedlichen Geldwerten, in die die Bälle fallen.

20:15 Uhr, ProSieben: Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten, Abenteuerkomödie

Jack Sparrow (Johnny Depp) kommt schon wieder deutlich ins Schlingern, und das ganz ohne Rum: In London will ihm König George II. höchstpersönlich befehlen, vor den konkurrierenden Spaniern die sagenhafte Quelle der ewigen Jugend zu finden. Als Jack erfährt, dass niemand anderes als sein alter Widersacher Barbossa (Geoffrey Rush) die gefährliche Expedition befehligt, nimmt er jedoch lieber Reißaus - und landet prompt in der Gefangenschaft des gefürchtetsten aller Piraten, Edward Teach, genannt "Blackbeard" (Ian McShane).

20:15 Uhr, RTL: Ralf Schmitz live! Aus dem Häuschen, Comedyshow

In seinem Bühnenprogramm nimmt Ralf Schmitz sein Publikum mit auf eine herrlich rasante Odyssee rund um die aberwitzigen Irrsinnigkeiten des Lebens. Unter anderem springt er kopfüber in abenteuerliche Improvisationen oder taucht in die Parallelwelt der Heim- und Handwerker ein und muss tatsächlich feststellen: "Das Leben ist eine Baustelle" - "Nach ganz feste kommt ganz lose" - und "den Rest bringt der Putz"!