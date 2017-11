" /> TV-Tipps am Freitag

In "Die Konfirmation" (Das Erste) hadert eine Mutter mit der Religiosität ihres Sohnes. Sylvie Meis und Daniel Hartwich zeigen noch einmal die schönsten Momente aus 10 Jahren "Let's Dance" (RTL) und in "Couchgeflüster" (Sat.1) verliebt sich die Karrierefrau Rafi in den Sohn ihrer Therapeutin.