" /> TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste: Eltern und andere Wahrheiten, Familienkomödie

Nina (Silke Bodenbender) liebt ihre kleine Familie und brennt für ihren Job als Architektin. Als sie nach der Elternzeit zur Arbeit zurückkehrt, kann sie das Büro mit einer genialen Idee vor der Pleite retten. Einziger Haken: Sie muss sich als Single ausgeben, der mit seiner Arbeit verheiratet ist. Von ihrem Mann Torsten (Tom Wlaschiha) bekommt Nina keine Hilfe, weil er ihren Traumjob als Bedrohung für die Familie sieht. In der Not gibt Nina ihn als ihren Bruder aus und engagiert heimlich die Miet-Oma Irmgard (Petra Kelling). Zwischen Lüge und Erfolg nimmt Ninas Leben so viel Fahrt auf, dass sie bald nicht mehr die Notbremse findet.

20:15 Uhr, Sat.1: Die nackte Wahrheit, Komödie

Die TV-Produzentin Abby (Katherine Heigl) sucht verzweifelt ihren Mr. Right. Keine Kompromisse, das ist ihre Devise. Ihr Nachbar Colin (Eric Winter) scheint wie für sie gemacht zu sein. Von ihrem neuen Kollegen Mike (Gerard Butler) erhält Abby wertvolle Tipps, um Colin zu erobern. Die beiden werden tatsächlich ein Paar, doch als Colin sie auf einer Geschäftsreise überraschend besucht, wird ihr klar, dass "perfekt" nicht immer perfekt bedeuten muss.

20:15 Uhr, ProSieben: Iron Man 3, Superheldenaction

Von seiner Luxusvilla aus verfolgt Tony Stark (Robert Downey Jr.), wie der Mandarin (Ben Kingsley), ein eiskalter Terrorist, die USA in Angst und Schrecken versetzt. Während sein Freund Iron Patriot (Don Cheadle) mit dem Geheimdienst den Kampf aufnimmt, hält sich Iron Man vornehm zurück. Doch dann wird ein guter Freund zum Opfer - und der müde Superheld erklärt dem Mandarin persönlich den Krieg. Jetzt befindet er sich selbst im Visier des Terroristen.

20:15 Uhr, RTL II: Jackie Brown, Gangsterkrimi

Die Stewardess Jackie Brown (Pam Grier) bessert ihr schmales Gehalt auf, indem sie im Auftrag des kleinen Waffenhändlers Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) illegal Bargeld in die USA einführt. Ordell, dessen ansehnliches Schwarzgeldvermögen von einer halben Million in Mexiko weilt, lebt von den Bargeld-Häppchen, die ihm Jackie regelmäßig über die Grenze schmuggelt. Eines Tages passiert, was passieren muss: Gerade aus Mexiko kommend, geht Jackie in Los Angeles Special Agent Ray Nicolet (Michael Keaton) ins Netz.

22:45 Uhr, ProSieben: District 9, Sci-Fi-Satire

Im südafrikanischen Johannesburg landen außerirdische Flüchtlinge. Sie werden im "District 9" untergebracht, das sich schnell zu einem Slumviertel entwickelt. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Menschen und diskriminierten Außerirdischen. Rund 30 Jahre nach deren Ankunft wird das Privatunternehmen Multi-National-United (MNU) damit beauftragt, das Ghetto zu bewachen. Doch die Firma verfolgt ganz eigene, dunkle Interessen.