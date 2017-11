" /> TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste: Leichtmatrosen - Drei Mann in einem Boot, Komödie

Finke (Golo Euler) braucht zwei neue Leichtmatrosen als Lückenbüßer. Weil seine Freundin Cora (Susanne Bormann) doch nicht mit auf die geplante Bootstour geht, schlägt Finke seinen Badmintonkumpels Henner (Stephan Szász) und Simon (Gabriel Merz) eine gemeinsame Reise vor. Die drei Sportsfreunde kennen einander kaum - aber so ein Hausboot bietet viele Möglichkeiten, sich anzunähern. Für eine Woche gehen die drei Stuttgarter mit dem Hausboot auf große Fahrt Richtung Müritz. Einen Bootsführerschein hat zwar keiner von ihnen, aber dafür haben sie alle einen Haufen Sorgen, wenn auch höchst unterschiedlicher Natur.

20:15 Uhr, Sat.1: LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids, Comedyquiz

Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt Nelson Müller, Stefan Effenberg, Bürger Lars Dietrich und Uwe Ochsenknecht gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken. Sie treten in unterschiedlichsten Fachgebieten zu "lehrreichen", innovativen oder experimentellen Aufgaben an - körperliche und künstlerische Ertüchtigung inklusive. Damit sich die prominenten "Nachsitzer" richtig anstrengen müssen, scoutet Luke Mockridge die Kids persönlich an ihren Lehranstalten. Wer kann mit den cleveren Schülern mithalten?

20:15 Uhr, RTL II: Gangs Of New York, Gangsterepos

New York, 1846: Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) kommt bereits als Kind mit den Bandenkriegen des Viertels "Five Points" in Berührung. Mit seinem Vater Priest Vallon (Liam Neeson) kämpft der Junge für die sogenannten "Dead Rabbits", eine Gruppe irischer Einwanderer. Deren Gegner sind die gefürchteten "Natives" - angeführt vom brutalen William Cutting (Daniel Day-Lewis), genannt "Bill The Butcher". Während eines Kampfs muss Amsterdam mit ansehen, wie sein Vater von Cutting ermordet wird. Der Junge wird daraufhin in ein Heim gesteckt. 16 Jahre später, in den Wirren des Bürgerkriegs, ist Amsterdam zu einem jungen Mann herangewachsen - und schwört bittere Rache.

20:15 Uhr, arte: Die Kleinen und die Bösen, Sozialkomödie

Sozialarbeiter Benno (Christoph Maria Herbst), normalerweise da, um ehemaligen Gefängnisinsassen bei der Resozialisierung zu helfen, sieht bei seinem neuen Fall rot. Als Klient Hotte (Peter Kurth) das Sorgerecht für seine beiden Kinder Dennis und Jenny erhält, zieht Benno die Notbremse. Auf keinen Fall darf Hotte mit ihnen in eine gemeinsame Wohnung ziehen und deren Erziehung übernehmen. Anfangs interessiert diesen nur das Kindergeld, doch findet er langsam Gefallen an dem Zusammenleben mit seinen Kindern und dem festen Wohnsitz. Während Hotte sich aufrichtig um sein neues Leben bemüht, entwickelt Benno eine ungeahnte Energie, um es zu verhindern.

20:15 Uhr, ProSieben: G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra, Action

Duke (Channing Tatum) und Ripcord (Marlon Wayans), Mitglieder der US-Spezialeinheit G.I. Joe, sollen die Überführung von vier Nano-Sprengköpfen von gewaltiger Vernichtungskraft überwachen. Der Transport wird durch den Angriff der Terroristin Baroness (Sienna Miller) behindert. Es gelingt dennoch, die Fracht ins G.I. Joe-Einsatzzentrum in Ägypten zu schaffen - niemand ahnt, dass der Waffenhändler McCullen (Christopher Eccleston) einen Angriff auf den Stützpunkt plant.