" /> TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste: Praxis mit Meerblick: Willkommen auf Rügen, Tragikomödie

Nicht ganz freiwillig landet die frühere Schiffsärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) auf Rügen. Die 42-jährige Medizinerin steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Nach einigen beruflichen Rückschlägen muss Nora froh sein, in der Praxis ihres Studienfreundes Dr. Richard Freese (Stephan Kampwirth) neu anfangen zu können. Durch ihre engagierte Art, sich um Patienten zu kümmern, gerät die Medizinerin schon bald in Konflikte. So soll sie einer jungen Unfallpatientin (Sinje Irslinger) helfen, ihrem Vater (Martin Lindow) etwas zu sagen: Die 17-Jährige ist von ihrem Freund (Björn Ingmar Böske) schwanger, den der Papa mit allen Mitteln von ihr fernhalten möchte.

20:15 Uhr, ProSieben: Alice im Wunderland, Fantasymärchen

Die 19-jährige Alice (Mia Wasikowska) soll gegen ihren Willen einen hochnäsigen Lord heiraten. Auf ihrer Verlobungsfeier taucht aus heiterem Himmel ein mysteriöses, weißes Kaninchen auf. Als sie dem Langohr folgt, fällt sie plötzlich in ein tiefes Loch und findet sich in einem wundersamen Land voller kurioser Wesen wieder. Diese leben in großer Angst, seit die böse Rote Königin (Helena Bonham Carter) die Regentschaft an sich gerissen hat. Um der guten Weißen Königin (Anne Hathaway) zurück auf den Thron zu verhelfen, muss Alice den Drachen Jabberwocky besiegen. Gemeinsam mit dem verrückten Hutmacher (Johnny Depp) und seinen treuen Gefährten begibt sie sich auf eine gefährliche Reise.

20:15 Uhr, arte: Kleine Ziege, sturer Bock, Roadmovie-Komödie

Jakob (Wotan Wilke Möhring) ist ein Lebenskünstler - oder auch der klassische Verlierertyp. Er verdient das Nötigste durch seine Auftritte als in Altersheimen höchst beliebter Elvis-Imitator. Eines Tages meldet sich Julia, eine seiner Ex-Affären, nach zwölf Jahren Funkstille bei ihm, um ihnm mitzuteilen, dass er nicht nur Vater einer Tochter namens Mai (Sofia Bolotina), sondern eben diese auch gerade auf dem Weg zu ihm ist. Das kommt für Jakob im denkbar ungünstigsten Moment, hat er doch gerade einen Job als Fahrer für ein Transportunternehmen angenommen. Das Auto: ein klappriger Kastenwagen. Die Fracht: ein störrischer Schafsbock. Das Ziel: Norwegen. Und wohin jetzt mit dem Kind? Klar: Mai muss Jakob nach Norwegen begleiten.

20:15 Uhr, Sat.1: Paul Panzers Comedy Spieleabend, Sci-Fi-Comedyshow

Hier ist Improvisationstalent gefragt: In der Show treten zwei Promiteams in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Sie müssen ungewöhnliche und nicht alltägliche Begriffe zeichnen, pantomimisch spielen oder erklären. Zu Gast sind Joey Heindle, Detlef Steves, Detlef D! Soost, Mimi Fiedler, Collien Fernandez und Lisa Feller.

20:15 Uhr, Tele 5: Die große Flut - Wenn die Welt versinkt, Katastrophendrama

Rutland wird in den Fluten versinken. Davon ist Architekt David (Joe Lando) überzeugt. Seit Tagen überschwemmen sintflutartige Regenfälle das Land und setzen dem Staudamm arg zu, der über dem Städtchen thront. Verzweifelt versucht David seine Noch-Ehefrau und Bürgermeisterin Natalie (Michele Greene) zu warnen, doch die ist skeptisch.