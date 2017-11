" /> TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, Eltern allein zu Haus: Die Winters, Komödie

Tanja (Susanna Simon) und Matthias Winter (Walter Sittler) - sie eine vitale Karrierefrau, er ein etwas schluffiger Ex-Lehrer und Hausmann - haben schon lange nicht mehr viel gemein. Dennoch sind beide höchst erstaunt, dass ihre Tochter Marie (Sinje Irslinger) nicht studieren, sondern in Berlin eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin machen will. Auch Tanja sorgt schon bald für eine Überraschung: Direkt nach Maries Auszug informiert sie ihren Mann, dass sie ebenfalls ihre Koffer packen möchte. Für sie ist die Ehe am Ende. Matthias kämpft um seine Frau, wirkt mit seinen ungeschickten Rückeroberungsversuchen allerdings wie ein in seinem Stolz verletzter Teenager.

20:15 Uhr, ProSieben, Batman Begins, Superheldendrama

Bruce Wayne (Christian Bale) sieht als kleiner Junge die Ermordung seiner Eltern und wird künftig von seinem Butler Alfred (Sir Michael Caine) aufgezogen. Er geht nach Asien, wo ihn Henri Ducard (Liam Neeson) und Ra's Al Ghul (Ken Watanabe) in die Kampfkunst einführen. Als er erfährt, dass Gotham City ausgelöscht werden soll, kehrt er zurück. Zusammen mit Alfred kreiert er sein Image als Batman und jagt die Verbrecher in seiner Heimatstadt.

20:15 Uhr, Sat.1, Paul Panzers Comedy Spieleabend, Comedyshow

Hier ist Improvisationstalent gefragt: In der Show treten zwei Promiteams in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Sie müssen ungewöhnliche und nicht alltägliche Begriffe zeichnen, pantomimisch spielen oder erklären. Paul Panzer: "Ein Spieleabend unter Freunden ist immer was Besonderes - erst recht im TV. Ich bin der Spielemacher und eins steht fest: Meine prominenten Kandidaten müssen sich richtig warm anziehen!" Zu Gast sind heute Mirco Nontschew, Chris Ehrlich, Andreas Ehrlich, Andrea Sawatzki, Detlef Steves und Nina Moghaddam.

20:15 Uhr, arte, Die Frau mit Vergangenheit, Drama

Nach zehnjähriger Gefängnisstrafe wird die 30-jährige Céline (Laura Smet) wieder in die Freiheit entlassen, allerdings mit einer Einschränkung: Sie wird weiterhin durch eine elektronische Fußfessel kontrolliert, deren Basisstation im Haus ihrer Mutter Agnès registriert ist, wo sie temporär Unterschlupf findet. Unter dem Pseudonym "Héloïse Landon" will Céline zurück in die Gesellschaft finden und nimmt eine Anstellung auf Probe in einem Hotel an. Jeden Tag kämpft sie mit unfreundlichen Kunden und den Rivalitäten unter Kollegen, aber die junge Frau scheint mit den Herausforderungen zu wachsen.

20:15 Uhr, RTL II, 2 Fast 2 Furious, PS-Action

Der ehemalige Undercover-Cop Brian O'Conner (Paul Walker) und sein alter Freund Roman Pearce (Tyrese Gibson) sollen helfen, den Drogenhändler Carter Verone (Cole Hauser) zu überführen. Im Gegenzug werden ihre Strafakten gelöscht. Mit Hilfe der Undercover-Agentin Monica Fuentes (Eva Mendes) schleusen sich die beiden als Fahrer in Verones Bande ein. Sie sollen eine große Menge Geld für ihn transportieren ohne sich erwischen zu lassen. Hier sind schnelle Autos und ein rasanter Fahrstil gefragt.