" /> TV-Tipps am Freitag

In "Eine Sommerliebe zu dritt" (Das Erste) flirtet ein verführerischer Fremder mit einem Ehepaar. Kommissar Wallander (arte) wird mit einem Spionagefall aus dem Kalten Krieg konfrontiert. Und in "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" (ProSieben) wird Luke Skywalker in eine Falle gelockt.