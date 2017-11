" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX: Ich - Einfach unverbesserlich, Digitaltrickspaß

Als das kriminelle Genie Gru vom ersten Platz der Superschurken-Liste verdrängt wird, plant er den Super-Clou, um sich zurück an die Spitze der besten Kriminellen weltweit zu kämpfen. Mit Hilfe seiner treuen Minions-Armee, plant er den ultimativen Raubzug. Konkurrent Vector weiß seinen Gegner jedoch geschickt auszuspielen und durchkreuzt seine Pläne.

20:15 Uhr, RTL: Der Lehrer: Gangsta, Gangsta!, Dramedyserie

Das neue Schuljahr beginnt und die Georg-Schwerthoff-Gesamtschule bekommt durch die Zusammenlegung mit einer Hauptschule ordentlich Zuwachs: Einer der neuen Schüler in Stefans G-Kurs ist Jamil, ein verurteilter Kleinkrimineller, der dringend seinen Abschluss schaffen muss, um nicht wieder ins Gefängnis zu wandern. Ein aussichtsloser Fall findet Direktor Rose (Ulrich Gebauer), Stefan (Hendrik Duryn) sieht das natürlich anders.

20:15 Uhr, RTL II: Frauentausch, Dokusoap

Die erste Tauschmutter, die nach der Frauentauschkrone greift, ist Jacqueline. Für die 48-Jährige aus Neumünster ist das Experiment an sich schon Urlaub, denn sie fühlt sich zuhause wie das "Mädchen vom Dienst". Bis zu acht Mal täglich kocht Jacqueline für ihren Mann Stefan. Ihre Gegnerin ist Jenny - die Spanierin aus Gelsenkirchen hat richtig Feuer und will ganz Deutschland zeigen, was sie für eine Powerfrau ist. Die 27-Jährige wird dabei natürlich von ihrer besten Freundin Jessi und Mutter Maria unterstützt.

20:15 Uhr, kabel eins, 50 erste Dates, Liebeskomödie

Der smarte Veterinär Henry Roth (Adam Sandler) lebt auf Hawaii als Playboy aus Passion - bis er eines Tages Lucy (Drew Barrymore) begegnet. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Dumm nur, dass Lucy seit einem Autounfall vor einem Jahr an einer Störung des Kurzzeitgedächtnisses leidet und sich nie daran erinnern kann, Henry schon einmal getroffen zu haben. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als ihr jeden Tag erneut den Hof zu machen und darauf zu hoffen, dass sie seine Gefühle immer wieder aufs Neue erwidert.

20:15 Uhr, VOX: Kick-Ass, Superhelden-Actionfarce

Der unscheinbare Teenager Dave Lizewski (Aaron Johnson) liebt Comics über alles. Gelangweilt von seinem realen Leben möchte er wie seine Comic-Vorbilder selbst zum Helden werden. Also besorgt er sich ein passendes Kostüm, nennt sich fortan "Kick-Ass" und macht sich mutig auf, das Verbrechen auf den Straßen New Yorks zu bekämpfen. Zuerst stellt er sich gleich zwei Autoknackern in den Weg, die mit dem Schüler jedoch kurzen Prozess machen. Dave wird im Krankenhaus wieder zusammengeflickt und beschließt, sich fortan auf Katzenrettungen zu spezialisieren. Doch durch eine weitere mutige Aktion wird Dave plötzlich zu einem lokalen Helden.