" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Inga Lindström: Leg dich nicht mit Lilli an, Romanze

Statt ins coole Stockholm geht es für die junge Kommissarin Lilli (Sina Tkotsch) nach der Polizeischule ins Kuhdorf Borgholm auf dem Land. Sie merkt schnell, dass man es in Borgholm mit der Gesetzestreue nicht so genau nimmt. Lilli glaubt sich in einem Nest aus Bestechung, Begünstigung und dienstlichem Schlendrian. Glücklicherweise trifft sie auch den smarten Feriengast Malte (Leopold Hornung). Mit seiner charmanten Art hingegen zieht Malte Lilli sofort in seinen Bann. Doch irgendetwas beschäftigt ihn, als er vor Ort dem ungarischen Diplomatensohn Adrian Barati (Nicolás Artajo) und dessen Freundin Nena (Sinha Melina Gierke) begegnet.

20:15 Uhr, ProSieben: Global Gladiators, Realityshow

Insgesamt acht Prominente kämpfen in zwei Teams gegeneinander an. Unterwegs erleben die "Gladiatoren" zahlreiche Challenges an atemberaubenden Orten - im Wasser, zu Lande und in der Luft. Am Ende jeder Folge entscheiden die Promis, welches Mitglied aus dem unterlegenen Team nach Hause geschickt wird. Für Grenzerfahrungen sorgt das Fortbewegungsmittel: Die Stars reisen in einem ausgebauten Frachtcontainer, der wenig Komfort verspricht und die Prominenten rund um die Uhr mit zahlreichen Kameras überwacht.

20:15 Uhr, VOX: Wenn Liebe so einfach wäre, Komödie

Jane (Meryl Streep) hat eine liebevolle Beziehung zu ihren erwachsenen Kindern und sogar zu ihrem Ex-Mann Jake (Alec Baldwin) hat sich über die Jahre der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Während Jake mit Agness eine neue Frau an seiner Seite weiß, hat Jane den Mann fürs Leben noch nicht gefunden. Doch Adam (Steve Martin), ein charmanter Architekt, hat ein Auge auf die sympathische Bäckerin geworfen. Bei einem Familienausflug zur Abschlussfeier ihres gemeinsamen Sohnes keimen alte Gefühle zwischen dem Ex-Ehepaar auf. Während Jane eine gemeinsame Nacht zunächst als Fehler abtut, ist es Jake weitaus ernster.

20:15 Uhr, RTL: Der Lehrer: Sie reden auch erst und denken dann, oder?, Dramedyserie

Stefan (Hendrik Duryn) wird durch den Schulwechsel des 16-jährigen Jonas (Merlin Rose) auf die Georg-Schwerthoff-Gesamtschule mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Mit Jonas' Mutter Simone hatte er vor langer Zeit eine kurze Affäre. Und so reagiert er alarmiert, als Karin (Jessica Ginkel) einige Ähnlichkeiten zwischen Jonas und Stefan entdeckt und sie Stefan spaßeshalber darauf anspricht. Stefan schaut sich Jonas daraufhin genauer an und fängt an zu rechnen: Ist Jonas Stefans Sohn? Und hat Simone ihm vorsätzlich die Schwangerschaft verschwiegen?

20:15 Uhr, RTL II: Frauentausch, Dokusoap

Heute treten im Battle um die Frauentauschkrone und die damit verbundene Traumreise Sauberkeitsfanatikerin Daniela und Putzmuffel Steffi gegeneinander an. Steffi wird im Battle von ihrem Mann Benjamin (28) und Freund Tomislav (53), genannt Tommi, unterstützt. Die WG verfolgt einen eher entspannten Lebensstil, denn ihr Geld verdienen die Drei mit Straßenmusik. Ihre Konkurrentin Daniela aus der Schweiz legt dagegen großen Wert auf ein geregeltes Leben und einen anständigen Tagesablauf. Sie achtet sehr auf gesunde Ernährung, Sport und eine saubere Wohnung.