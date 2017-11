" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Informantin, Krimidrama

Die junge Jurastudentin Aylin (Aylin Tezel) weiß genau, was sie will: Anwältin werden. Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet sie als Escort-Mädchen. Weil sie sich gegen einen zudringlichen Geschäftsmann wehren musste, drohen nun fünf Jahre Gefängnis. Von der Polizei kommt ein Angebot, auf das sie sich in ihrer Not einlässt: Als Lockvogel kann Aylin ihre Strafe abwenden und sogar weiter Jura studieren. Drogenfahnder Jan (Ken Duken) und dessen Chefin Hannah (Suzanne von Borsody) setzen sie auf den Schmuggler Musab an, um ihn auf frischer Tat zu verhaften. Wie gefährlich der clevere Clanchef sein kann, sagen beide aber nicht.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Trödel-Show

"Bares für Rares" im Schloss: Horst Lichter rollt den roten Teppich aus für Prominente und Raritätenbesitzer. Verstärkung erhält er dabei von Steven Gätjen sowie den Händlern und Experten. Sie begutachten ganz besondere große Schätze und kleine Kuriositäten. Wie viel sind Oldtimer, Diamantring und Reliquie wirklich wert? Wer bekommt die Händlerkarte und hat die beste Taktik bei den Händlern? Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In der ersten Folge bringt unter anderem Bernhard Hoëcker eine Rarität mit: einen großen Fischteller aus Porzellan.

20:15 Uhr, kabel eins, Rio, Digitrickabenteuer

Seit Papagei Blu vor 15 Jahren von Wilddieben aus dem brasilianischen Urwald gestohlen wurde, kümmert sich die Buchhändlerin Lindy im kalten Städtchen Moose Lake, Minnesota, um ihn - bis der Vogelforscher Tulio bei ihr anklopft. Weil Blu das letzte lebende Blau-Ara-Männchen auf der Welt ist, soll er mit Tulio zum letzten Weibchen seiner Art nach Rio reisen. Doch der Trip nach Brasilien läuft überhaupt nicht nach Plan.

20:15 Uhr, RTL II, Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Hoffnungslosigkeit in der "Ecolounge by Jabinger" in Innsbruck. Koch und Betreiber Manfred kann zwar eine kulinarische Vergangenheit vorweisen, die sich sehen lassen kann. Mit seinem vorherigen Restaurant schaffte er es immerhin zwei von drei Hauben im Gault Millau zu erkochen. Doch allen Anstrengungen zum Trotz, füllt sich das Restaurant mit gehobener Küche einfach nicht. Die finanziellen Sorgen erschweren es Manfred, seine ganze Kreativität und Energie in die Gerichte zu stecken. Können die Kochprofis ihm helfen, sein Lebenswerk nicht aufgeben zu müssen?

20:15 Uhr, VOX: Iron Man 2, Superheldenabenteuer

Die Zeiten des anonymen Wirkens im Hintergrund sind für den schwerreichen Tüftler Tony Stark (Robert Downey Jr.) vorbei. Er ist der Superheld "Iron Man" und nun drängen ihn Regierung und Öffentlichkeit, seine Erfindungen unter anderem auch dem Militär zur Verfügung zu stellen. Doch Stark hat Sorge, dass seine Technologie an die Falschen gerät - zu Recht: Schneller als ihm lieb ist, muss er sich gegen skrupellose Ganoven zur Wehr setzen und erneut an einer einzigartigen Rüstung tüfteln. Zu allem Überfluss hat Tony Stark das Gefühl, dass der Arc-Reaktor in seiner Brust sein Blut langsam aber sicher zu vergiften scheint.