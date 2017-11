" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns! Musikkomödie

Das A-cappella-Team "Barden Bellas" verliert nach einem katastrophalen Meisterschaftsauftritt fast alle Mitglieder. So nimmt die etwas fülligere Anführerin Aubrey (Anna Camp) notgedrungen eine Reihe von unpopulären und unangepassten Außenseiterinnen ins Team auf. In dem gemischten Haufen ist auch die coole Beca (Anna Kendrick), die eher zufällig in der A-capella-Gesangstruppe landet. Zu ihrer eigenen Überraschung fühlt sie sich zwischen den ganzen verrückten Mädels immer wohler. Und als sie es tatsächlich schafft, die verstaubten Songs der Gruppe mit hippen neuen Beats aufzumotzen, kommt die Truppe so richtig in Schwung.

20:15 Uhr, Das Erste: Helene Fischer - Ihre neuen Songs, Konzert

Helene Fischer ist ein Phänomen: Ihr neues Album dominiert seit Wochen die Charts, sie hat Schlager wieder jung, mehrheitsfähig und modern gemacht, ihre Fans kommen aus allen Altersgruppen und Schichten. Bei einem intimen Clubkonzert im Münchner Kesselhaus hat sie zum ersten Mal ihre neuen Lieder vor Publikum gespielt und viele ihrer größten Hits zum Besten gegeben.

20:15 Uhr, ProSieben: Global Gladiators, Realityshow

Insgesamt acht Prominente kämpfen in zwei Teams gegeneinander an. Unterwegs erleben die "Gladiatoren" zahlreiche Challenges an atemberaubenden Orten - im Wasser, zu Lande und in der Luft. Am Ende jeder Folge entscheiden die Promis, welches Mitglied aus dem unterlegenen Team nach Hause geschickt wird. Auf der Reise quer durch Namibia bis zu den Victoria Falls in Sambia müssen sich beweisen: Sänger Pietro Lombardi, die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Nadine Angerer und Ulf Kirsten sowie Model und Schauspielerin Larissa Marolt, Oliver Pocher, Fashion-Ikone Lilly Becker, Schauspieler Raúl Richter und Model Mario Galla.

20:15 Uhr, ZDF: Mich täuscht keiner!, Wissensshow

In der Show mit Dirk Steffens müssen vier Prominente in verschiedenen Quizrunden und Aktionsspielen beweisen, dass sie noch "alle ihre Sinne beisammen haben". Präsentiert werden verschiedene Täuschungen, die die Sinne der Kandidaten auf die Probe stellen. Zu Gast sind Moderator Steffen Hallaschka, Sportmoderatorin Laura Wontorra, Opernsänger Rolando Villazón und Schauspieler Dietmar Bär. Schnelle Buzzer- und Fragerunden mit Multiple-Choice-Antworten wechseln sich ab mit größeren Experimenten, bei denen die Prominenten auch selbst körperlich aktiv werden.

20:15 Uhr, kabel eins: Das Beste kommt zum Schluss, Tragikomödie

Edward Cole (Jack Nicholson) ist ein erfolgreicher Großunternehmer, der es im Laufe seines Lebens zum Milliardär gebracht hat. Welten trennen ihn von dem Automechaniker Carter Chambers (Morgan Freeman). Doch die beiden haben mehr gemeinsam, als ihnen lieb ist - sie sind todkrank. Trotz ihrer Gegensätzlichkeit beschließen sie, ihre restliche Zeit zusammen zu verbringen und ihre Lebensfreude wiederzufinden.