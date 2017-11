" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

Kuriose und überraschende Fragen stehen im Fokus der neuen Quizshow mit Johannes B. Kerner. Zwei prominente Teams liefern sich einen amüsanten Wettkampf beim Beantworten der schrägen Fragen. Warum merkt man mit verbundenen Augen, dass ein Binturong in der Nähe ist? Was ist das Besondere am Lake Hillier/Australien? Diese und andere Fragen versuchen Mario Barth, Judith Rakers, Paul Panzer, Guido Cantz, Suzanne von Borsody und Mike Krüger zu beantworten.

20:15 Uhr, VOX: Selbst ist die Braut, Romantikkomödie

Chef-Lektorin Margaret Tate (Sandra Bullock) ist jung, erfolgreich und knallhart! Besonders ihr Assistent Andrew (Ryan Reynolds) muss unter ihrer despotischen Art leiden. Als die Kanadierin die Verlängerung ihres US-Visums verschläft, bleibt nur eine Möglichkeit, weiterhin in New York arbeiten zu können: Margaret muss einen Amerikaner heiraten! Spontan stellt sie Andrew als ihren Verlobten vor. Dieser weigert sich zunächst, das Spiel seiner Chefin mitzuspielen. Nachdem sie aber verspricht, dem jungen Mann beim Verlegen seines Buches zu helfen, willigt Andrew ein. Doch die Einwanderungsbehörde schöpft Verdacht.

20:15 Uhr, kabel eins: Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Fantasyabenteuer

Während einer wissenschaftlichen Expedition auf Island geraten Professor Trevor Anderson (Brendan Fraser), sein Neffe Sean (Josh Hutcherson) und ihre Führerin Hannah versehentlich in eine Höhle, aus der es nur noch einen Ausweg gibt: immer tiefer und tiefer ins Innere der Erde. Auf der Reise erleben sie bizarre Abenteuer, doch bald beginnt für das Trio ein verzweifelter Kampf ums Überleben.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Vor über einem Jahr hat Volker (58) die traditionsreiche "Gallus Stubb'" im hessischen Flörsheim am Main mit großer Zuversicht übernommen. Warum auch nicht, schließlich kann der impulsive, gelernte Koch auf ein ganzes Leben in der Gastronomie zurückblicken. Trotzdem bleiben die Gäste aus und der Schuldenberg wächst rasant. Können die Kochprofis helfen, herauszufinden, warum Volkers Pläne mit der "Gallus Stubb'" erfolglos bleiben?

20:15 Uhr, RTL: Der Lehrer: Ich hab' ja gesagt, ich bin Lehrer, Dramedyserie

Die Einstellung einer neuen Kollegin - mitten im Schuljahr - sorgt für Aufregung an der Georg Schwerthoff Gesamtschule. Ein Blick auf den Lebenslauf reicht Stefan (Hendrik Duryn), um die "Neue" als schrullige, alte Gouvernante abzustempeln. Als er die attraktive Karin (Jessica Ginkel) sieht, wird er eines besseren belehrt. Stefans Aufmerksamkeit wird abgelenkt, als sein Schüler Roman (Jannik Schümann) beim Basketball zusammenbricht. Der anschließende Besuch im Krankenhaus bringt zunächst Entwarnung, doch dann lassen Romans Eltern durchblicken, dass ihr Sohn adoptiert wurde.