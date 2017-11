" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Von Erholung war nie die Rede, Komödie

Gundula Bundschuh (Andrea Sawatzki) träumt von einem friedlichen Urlaub unter mallorquinischer Sonne, bei der sich vielleicht auch die immer ernster werdenden Probleme mit Ehemann Gerald (Axel Milberg) endlich beheben lassen. Doch da hat sie die Rechnung ohne die skurrile Verwandtschaft gemacht, die auf Einladung ihrer Schwiegermutter Susanne (Judy Winter) ebenfalls nach Mallorca anreist - im Gepäck jede Menge Neurosen, Heimlichkeiten und den ganz alltäglichen Wahnsinn. Was als harmloser Familienurlaub beginnt, entwickelt sich zu einem emotionalen Abenteuer für alle Beteiligten.

20:15 Uhr, ProSieben: Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Groß, größer, "GNTM"-Finale 2017: Welches Model erhält das letzte Foto? Vor 8.500 Fans werden Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky in der Arena in Oberhausen die Entscheidung treffen, wer "Germany's next Topmodel 2017" wird. Mit dabei ist dieses Mal auch der deutsche Schlager-Star Helene Fischer!

20:15 Uhr, RTL: Kindsköpfe 2, Komödie

Um den Kindern eine normale Kindheit zu ermöglichen, zieht es Hollywood-Agent Lenny Feder (Adam Sandler) gemeinsam mit seiner Familie zurück in seine Heimatstadt in Neuengland - ganz zur Freude seiner alten Kumpels, die vergangene Zeiten wieder aufleben lassen möchten. Doch dann geraten die Freunde in einen Streit mit einer Highschool-Clique - mit ungeahnten Folgen...

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Im "Grillhaus Wismar" hat Betreiberin Ute das Zepter in der Hand. Nicht nur im Lokal selbst, sondern auch in der Küche muss alles nach den Regeln der temperamentvollen Chefin laufen. Obwohl sie keine gelernte Köchin ist, bestimmt Ute was Küchenchef Nacho mit seiner Crew zu kochen hat. Egal ob es ihm schmeckt, oder nicht. Meinungsverschiedenheiten zwischen Küche und Service, gepaart mit spanischem Temperament bringen das Fass regelmäßig zum Überlaufen. Können die "Kochprofis" das zerrüttete Team wieder vereinen und das spanische Lebensgefühl in die kleine Hansestadt bringen?

20:15 Uhr, Sat.1: Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Fantasydrama

Es gibt nichts Schlimmeres als Schulferien für Harry Potter (Daniel Radcliffe), denn die muss der Schüler der legendären Zauberakademie Hogwarts zu Hause bei seinen Zieheltern verbringen. Aber auch als das neue Schuljahr endlich beginnt, gibt es für ihn nur Probleme: Zuerst versucht ein geheimnisvoller Hauself ihn an der Rückkehr nach Hogwarts zu hindern, dann verpasst er den Zug dorthin und schließlich erfährt er, dass die Schule und seine Freunde von einer uralten Macht bedroht werden.