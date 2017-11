" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Ein Dorf rockt ab, Komödie

Der resoluten Landwirtin Caro (Christina Große) steht das Wasser bis zum Hals: Ihr Hof ist rettungslos verschuldet. Die Wiese für ein Heavy-Metal-Festival zu vermieten, würde das Problem lösen. Aber Caro hasst diese Musik - und das Dorf auch. Da aber die Banken keinen weiteren Kredit mehr gewähren, sieht Caro keinen Ausweg und lässt sich auf das Abenteuer ein. Dummerweise hat sie diese Lösung vorher nicht mit ihrem Mann Paul (Roman Knizka) besprochen. Als die Metalheads zum Aufbauen auf den Hof rollen, herrscht deshalb erst einmal eisiges Schweigen zwischen den beiden.

20:15 Uhr, Das Erste: Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

Es wird sportlich - zu Gast bei Hirschhausen sind unter anderen Laura Wontorra, Frank "Buschi" Buschmann, Katrin Müller-Hohenstein und Sportskanone Wigald Boning. Wie lebt es sich mit einer künstlichen Hand? Prof. Dr. Bertolt Meyer forscht über das Thema Bionik und zeigt live im Studio, wie er seine Unterarm-Prothese über einen Hightech-Computer steuert - mit der Kraft seiner Gedanken. Es geht um Allergien, optische Täuschungen und erstmals erleben die Zuschauer den Moderator Eckart von Hirschhausen beim Einschlafen - natürlich im Dienste der Wissenschaft.

20:15 Uhr, VOX: Johnny English - Jetzt erst recht, Agentenkomödie

Vor einigen Jahren hat MI-7-Agent Johnny English (Rowan Atkinson) eine Mission in Mosambik aufs Gründlichste verhauen. Dafür schämt sich der vertrottelte Geheimdienstler so sehr, dass er Zuflucht in einem tibetischen Kloster sucht, wo es sich ein buddhistischer Mönch zur Aufgabe macht, ihn in asiatischer Kampfkunst auszubilden. Doch dann wird Johnny zum britischen Geheimdienst nach London zurückgeholt. Offenbar soll der chinesische Premierminister einem Attentat zum Opfer fallen. Ausgerechnet English muss die Drahtzieher jagen und den Anschlag verhindern.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Direkt an der Elbe erlebten der gelernte Schäfer Torsten (45) und seine Lebenspartnerin Kerstin (50) bereits einen bombastischen Sommer mit vielen Touristen, die ihr Lokal "Altes Bootshaus" besuchten. Der zum Koch umgeschulte Torsten sah sich schon im Gastrohimmel, doch im Herbst nahmen die Gästezahlen rapide ab. Bis heute hat sich daran nicht viel geändert. Obwohl das Gasthaus direkt am Wasser gelegen ist, verirrt sich weder ein Gast noch frischer Fisch ins "Alte Bootshaus". Die "Kochprofis" geben alles, um die Beiden auf den richtigen Kurs zu bringen.

20:15 Uhr, kabel eins: Aliens - Die Rückkehr, Sci-Fi-Horror

57 Jahre später erwacht Ripley (Sigourney Weaver), die einzige Überlebende des Raumschiffs Nostromo, aus dem Hyperschlaf. In der Zwischenzeit ist der Planet LV-426, auf den die verseuchte Nostromo gestürzt war und der nun Acheron heißt, kolonisiert worden. Da seit einiger Zeit der Funkkontakt zu Acheron abgerissen ist, machen sich Ripley und ein Elitetrupp zu dem Planeten auf - und landen in einem wahren Albtraum. Von Kolonisten fehlt jede Spur, nur die kleine Newt (Carrie Henn) konnte den Aliens entkommen.