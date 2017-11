" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Ein schrecklich reiches Paar, Beziehungskomödie

Die unorthodoxe Millionärs-Gattin Eva Klüber (Lisa Martinek) tobt, als sich ihr Mann Rainer (Thomas Heinze) von ihr scheiden lässt und sie laut Ehevertrag nichts vom gemeinsamen Vermögen behalten soll. Eva fingiert kurzerhand ihre eigene Entführung, um an das aus ihrer Sicht mehr als verdiente Geld zu kommen. Doch ihr perfekter Plan geht gleich in mehrerlei Hinsicht nach hinten los. Von dem jungen, arbeitslosen Paar Ida (Anna Herrmann) und Franz (Rafael Gareisen) lässt sie sich in den Tiefen Brandenburgs verstecken. Das Haus der beiden entspricht jedoch in keinster Weise ihren Ansprüchen.

20:15 Uhr, Das Erste: Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

In der ersten Ausgabe 2017 von "Hirschhausens Quiz des Menschen" spielen die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Mimi Fiedler, der ehemalige Fußballnationalspieler Arne Friedrich und Sportmoderatorin Andrea Kaiser sowie Tagesschau-Moderator Constantin Schreiber und Wetterfrau Claudia Kleinert um 20.000 Euro für einen guten Zweck. Eckart von Hirschhausen klärt spielerisch und unterhaltsam: Was bringen Detox-Kuren? Wie entgiftet der Körper auf natürliche Weise? Und: Kann man Lügnern ins Gehirn schauen? Die prominenten Gäste sollen selbst beweisen, wie gut sie bluffen können.

20:15 Uhr, VOX: Sherlock Holmes: Spiel im Schatten, Detektivthriller

Ende des 19. Jahrhunderts sorgen mehrere Bombenanschläge in Europa für Angst und Schrecken. Während die Presse hinter den Attentaten, die vornehmlich auf Industrielle verübt werden, einen Kampf zwischen Anarchisten und Nationalisten vermutet, hegt Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) einen Verdacht. Allem Anschein nach steckt sein alter Intimfeind Professor Moriarty (Jared Harris) hinter den Taten. Ihm gilt es so schnell wie möglich das Handwerk zu legen. Kurzerhand wird Watsons (Jude Law) Hochzeitsreise unterbrochen und die Braut in spe aus dem Zug geworfen - die Hetzjagd auf den Verbrecher quer durch Europa beginnt.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastro-Soap

Mit der Abfindung aus ihrem eintönigen Fabrikjob erfüllte sich Tanja (41) einen langhegten Traum: Sie eröffnete das "Bistrocafé Mittendrin" in Pfaffenhofen an der Roth. Doch trotz aller Leidenschaft für die neue Aufgabe und viel Liebe zum Detail bei der Einrichtung läuft es eher schlecht als recht. Die Kochprofis Andi Schweiger und Nils Egtermeyer reisen zusammen mit Gastkoch Christoph Brand an, um dem Bistro ein frisches Konzept und die fehlende Struktur zu geben.

20:15 Uhr, kabel eins: Batmans Rückkehr, Comic-Action

Oswald Cobblepot (Danny DeVito), auch als "Pinguin" bekannt, ist der Boss der Unterwelt von Gotham City. Um die Stadt ganz in seine Hände zu bekommen, kandidiert er für das Amt des Bürgermeisters; Batman (Michael Keaton) alias Bruce Wayne will das verhindern. Beim Kampf gegen Oswald trifft er auf die schöne Selina (Michelle Pfeiffer) alias Catwoman. Als Batman Oswalds Pläne durchkreuzt, kennt dessen Rache keine Grenzen.