" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF, Lotta & der Ernst des Lebens, Dramödie

Lotta (Josefine Preuß) hat eine Stelle als Ärztin in Berlin angenommen. Gegen den Willen ihrer Tochter zieht sie in die Großstadt und kümmert sich fortan um die kleinen und großen Sorgen der Städter. Doch die Metropole scheint nicht auf sie gewartet zu haben, und so gelingt es Lotta nicht einmal mit ihrem frechen Charme, die Stadt zu erobern. Einmal mehr muss sie am neuen Ort ihr eigenes Leben hinterfragen. Ausgerechnet mit dem marokkanischstämmigen Junis (Kostja Ullmann), dessen Sohn Lottas Tochter Lilo in der Schule beklaut, gelingt es Lotta am Ende in Berlin, der Heimat der Heimatlosen, einen Ort für sich zu finden.

20:15 Uhr, arte, Unter Verdacht: Verlorene Sicherheit, Krimidrama

Einige Monate nachdem eine Autobombe viele Menschen während des traditionellen Festumzugs zu Beginn des Oktoberfests getötet hat, tauchen neue Indizien auf. Sie legen nahe, dass es sich nicht um die Tat eines Einzelnen gehandelt hat, wovon die Ermittler zunächst ausgegangen waren. Dr. Eva Maria Prohacek (Senta Berger) und ihr Team sollen die Herkunft eines plötzlich aufgetauchten Videos klären. Auf ihm ist zu sehen, wie ein türkischstämmiger Schutzpolizist das Bombenauto passieren lässt und kurz danach seinen Posten verlässt. Cem Oktay war einige Jahre das Mündel von Eva, wodurch sie in einen Gewissenskonflikt gerät.

20:15 Uhr, VOX, Ride Along, Actionkomödie

Angela (Tika Sumpter) und Ben (Kevin Hart) wollen heiraten, doch nicht ohne den Segen von Angelas Bruder James (Ice Cube), einem knallharten Cop. Der hält Schulwachmann Ben für einen Taugenichts und heckt prompt einen teuflischen Plan aus, um seine Schwester von ihrer Fehlentscheidung zu überzeugen. Er nimmt James mit auf eine gefährliche 24-Stunden-Patrouille durch Atlanta, bei der sein zukünftiger Schwager ordentlich in die Mangel genommen wird.

20:15 Uhr, RTL II, Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Das "Net Normal" sieht auf den ersten Blick bestens aus. Eine stilvolle Weinbar mit Bistrocharakter - das war der Jugendtraum von Betreiber Manfred (66). Beim Umbau des Lokals wurde jedoch eine Kleinigkeit vergessen: eine richtige Küche. Die Kochprofis Andi Schweiger und Nils Egtermeyer sowie TV-Koch Stefan Wiertz sind beim Anblick von Tiefkühlpizza und -Flammkuchen wenig verwundert, dass die Gäste ausbleiben. Sie wollen Manfred zeigen, dass man die Kunden nur mit guter Qualität anlocken kann.

20:15 Uhr, kabel eins, Batman, Fantasyaction

In Gotham City regieren der skrupellose Gangsterboss Grissom und seine rechte Hand, der widerliche Killer Napier (Jack Nicholson). Nur Batman (Michael Keaton), ein fledermausähnliches Phantom, nimmt es mit den Verbrechern auf. Als Napier eine Falle seines Bosses überlebt, terrorisiert er als "Joker" von nun an die Stadt. Batman muss erkennen, dass "Joker" der Mörder seiner Eltern ist. Ein gnadenloser Kampf beginnt.