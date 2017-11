" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Der Quiz-Champion, Quizshow

Heute stellen sich u.a. Comedian Guido Cantz und Sportkommentator Marcel Reif in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Als Experten sind dabei: Guido Cantz (Film und Fernsehen), Wigald Boning (Erdkunde), Marcel Reif (Sport), Katharina Thalbach (Literatur und Sprache)und Guido Knopp (Zeitgeschichte). Die erfolgreichsten Kandidaten kämpfen später im Samstagsfinale um 100 000 Euro.

20:15 Uhr, kabel eins: Haben Sie das von den Morgans gehört?, Komödie

Die Morgans aus New York sind ein erfolgreiches Vorzeigepaar. Doch hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus: Meryl (Sarah Jessica Parker) und Paul (Hugh Grant) stehen vor den Trümmern ihrer Ehe. Eines Tages werden die beiden zufällig Zeuge eines Mordes - und damit selbst zum Ziel eines perfiden Auftragskillers. Die Morgans werden daraufhin vom FBI in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen und landen plötzlich in einer Kleinstadt im tiefsten Wyoming.

20:15 Uhr, Das Erste: Die große Show der Naturwunder, Wissenschaftsshow

"Die große Show der Naturwunder" geht auf Spurensuche im Öko Vorzeige-land Costa Rica. Die sogenannte "Schweiz" Mittelamerikas verfolgt einen ehrgeizigen Plan und will bis 2020 klimaneutral sein. Aber auch Deutschland muss sich nicht verstecken - den Beweis liefern verblüffende Lösungen für nachhaltige Energiegewinnung. Frank Elstner und Ranga Yogeshwar bieten ihren Gästen Themen mit außergewöhnlichen Lösungen. Die Prominenten müssen sich auch abseits des Studios beweisen: Nathalia Wörner rückt beim Holzeinschlag im Kölner Stadtwald Eichen und Buchen zu Leibe. Kann die zierliche Schauspielerin die Motorsäge bändigen?

20:15 Uhr, VOX: Stirb langsam 4.0, Action-Thriller

Mit Hilfe eines speziellen Programms wollen Terroristen das komplette Datennetzwerk aller US-Behörden lahm legen. Das damit verbundene Chaos ist allerdings nur ein Ablenkungsmanöver: Die Terroristen wollen in aller Ruhe die streng geheimen Finanzdaten der Vereinigten Staaten an sich reißen. Der New Yorker Cop John McClane (Bruce Willis) wird vom FBI beauftragt, den Hacker Matt Farrell (Justin Long) abzuholen, da dieser scheinbar etwas mit den Terroristen zu tun hat. McClane kann den jungen Computerprofi gerade noch rechtzeitig vor einem Mordanschlag retten - scheinbar haben besagte Cyber-Verbrecher es auch auf Farrell abgesehen.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastro-Soap

Karin (53) ist mit der Leitung des "Berggasthofs Zierer" überfordert. Seit ihr Ehemann Ewald (50) durch eine Krankheit aus der Bahn geworfen wurde, trägt sie die volle Verantwortung. Ein Berg an Schulden und sinkende Gästezahlen belasten die Familie und lassen die Spannungen innerhalb des Berggasthof-Teams steigen. Können die Kochprofis Andi Schweiger, Frank Oehler und Nils Egtermeyer ein neues Teamgefühl etablieren und den traditionellen Familienbetrieb vor dem Absturz bewahren?