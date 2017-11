" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX: Merida, Digitrickabenteuer

Merida wächst als schottische Prinzessin in den Highlands auf. Zum Unmut ihrer Mutter Elinor hat ihre Tochter nichts mit höfischer Etikette am Hut, sondern schlägt mehr nach ihrem hitzköpfigen Vater Fergus. Am liebsten verbringt Merida ihre Zeit mit wilden Ausritten und Bogenschießen. Fergus' Reich besteht aus vier Clans, die bisher friedlich miteinander umgegangen sind. Um diesen Frieden zu wahren, soll Merida einen der Clansöhne heiraten. Ein Schritt, zu dem die abenteuerlustige Königstochter in keinster Weise bereit ist. Bei einem Bogenschießwettbewerb soll die Entscheidung fallen, doch hier macht Merida ihren Eltern einen Strich durch die Rechnung.

20:15 Uhr, ZDF: Mich täuscht keiner!, Show

Vier Prominente müssen in verschiedenen Quizrunden und Aktionsspielen beweisen, dass sie noch "alle ihre Sinne beisammen haben". Präsentiert werden verschiedene Täuschungen, die die Sinne der Kandidaten auf die Probe stellen. Zu Gast sind Schauspieler Hans Sigl, Moderatorin Linda Zervakis, Schauspielerin Mirja Boes und Sportkommentator Marcel Reif. Schnelle Buzzer- und Fragerunden wechseln sich ab mit größeren Experimenten, bei denen die Prominenten auch selbst körperlich aktiv werden.

20:15 Uhr, kabel eins: Nicht auflegen!, Thriller

Der rastlose Medienagent Stuart Shepard (Colin Farrell) wickelt via Handy gerne mehrere Geschäfte gleichzeitig ab. Für seine Frau bleibt keine Zeit, stattdessen betrügt er sie mit einer Kundin. Nachdem er diese von einer Telefonzelle aus angerufen hat, klingelt das Telefon dort, und ein versteckter Scharfschütze hat sein Visier auf ihn gerichtet. Verlässt Stuart die Zelle oder legt auf, bezahlt er mit seinem Leben - ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel beginnt.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Trotz bester Voraussetzungen für ein erfolgreich laufendes Restaurant, bleiben im "Deluxe Burger" in Emden die Gäste aus. Die finanzielle Belastung ist kaum mehr tragbar und belastet bereits die Freundschaft von Inhaber Torsten (42) und Küchenchef Michael (42). Nils Egtermeyer und Frank Oehler wollen das Restaurant auf die Erfolgsspur bringen. Als perfekte Unterstützung haben sie sich dieses Mal Barbecue-Weltmeister Alex Kunert an ihre Seite geholt.

20:15 Uhr, Sat.1: Criminal Minds: Beyond Borders, Wertlos im Leben, wertvoll im Tod, Krimiserie

In Mumbai verschwinden im Umfeld des Holi-Festivals zwei junge Männer. Einer von ihnen wacht in einem Slum wieder auf, mit einer frischen Wunde am Unterleib - ihm wurde eine Niere entnommen. Im Krankenhaus stirbt er an seinen schweren Verletzungen. Jack (Gary Sinise) und sein Team gehen zunächst von illegalem Organhandel aus, was keine Seltenheit in Mumbai ist. Doch als der Täter erneut zuschlägt und seinem Opfer die Augen entfernt, entwickeln sie eine andere Theorie.