" /> TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Lena Lorenz: Wunsch und Wirklichkeit, Heimatdrama

Lena Lorenz (Patricia Aulitzky) betreut ein Paar, das sein erstes Baby unbedingt auf seiner Alm zur Welt bringen will. Doch dann hat Eliana (Jessica Maria Garbe) Blutungen und muss gegen ihren Willen ins Krankenhaus. Auf eigene Faust verlässt Eliana das Krankenhaus wieder. Lena findet heraus, dass sie illegal in Deutschland lebt. Zur gleichen Zeit gerät Lena selbst in ein komplettes Gefühlschaos, denn die engagierte Hebamme stellt fest, dass sie schwanger ist.

20:15 Uhr, VOX: Voll abgezockt, Komödie

Sandy Patterson (Sandy Patterson) traut seinen Augen kaum, als er sein Konto checkt und dieses komplett leergeräumt ist. Als er dann auch noch verhaftet wird und die Polizei ihm mitteilt, dass er mit Haftbefehl gesucht wird, ist die miese Masche des wahren Täters durschaut: Anscheinend nutzt eine wohlgeformte Blondine (Melissa McCarthy) Sandys Identität. Der empörte Sandy macht sich auf nach Florida, um die Trickbetrügerin zu stellen.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Die Kochprofis stehen vor tiefgreifenden Veränderungen: Für Spitzenkoch Ole Plogstedt heißt es in dieser Folge Abschied nehmen. Nach sieben erfolgreichen Jahren wendet sich der Spitzenkoch neuen Aufgaben zu. Deshalb bekommen ab sofort jeweils zwei RTL II-Kochprofis Unterstützung von einem prominenten Gastkoch. Dieses Mal ist Schweizerin Meta Hiltebrand mit dabei. Zusammen mit ihrer weiblichen Begleitung begeben sich Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer in den hohen Norden ins Restaurant "Alte Schule" in Mohrkirch.

20:15 Uhr, kabel eins: Collateral, Thrillerdrama

Eines Abends chauffiert der Taxifahrer Max (Jamie Foxx) einen geheimnisvollen Fahrgast namens Vincent (Tom Cruise) über mehrere Stunden von einer Adresse zur nächsten und kann sich dabei des Verdachts nicht erwehren, einen Auftragskiller bei der Arbeit zu begleiten. Verzweifelt sucht er nach einer Möglichkeit, die Taten zu verhindern. Aber er muss sich beeilen, denn Vincent hat ihn und seine Opfer genau im Visier.

20:15 Uhr, arte: Ku'damm 56 (1), Familiendrama

1956: Die junge Monika Schöllack (Sonja Gerhardt) wird wegen ungebührlichen Benehmens der Hauswirtschaftsschule verwiesen. Beschämt kommt sie zurück nach Berlin zu ihrer Mutter Caterina (Claudia Michelsen) und ihren beiden Schwestern. Monikas Rauswurf ist für Caterina ein weiterer Beleg für das Versagen ihrer Tochter, und sie befürchtet, niemals einen Mann für Monika zu finden. Dabei ist es Caterinas großes Ziel, ihre Töchter durch vorteilhafte Heirat in der Gesellschaft zu etablieren. Sie ist sehr konservativ, und dem entspricht auch das Programm der Tanzschule "Galant", die Caterina allein leitet.