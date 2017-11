" /> TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musik-Show

Er beginnt als Straßenmusiker und füllte später Stadien. Bis heute hat er mehr als 20 Millionen Platten verkauft und 48 Gold- und Platinauszeichnungen erhalten: Sänger, Musiker und Komponist Michael Patrick Kelly. Im Alter von 15 Jahren komponiert er den Hit "An Angel", der für die Kelly Family 1994 den kommerziellen Durchbruch bedeutet. Außer diesem Evergreen werden bei "Sing meinen Song" Michaels Hits "Mama", "No Fuzz No Buzz", "Fell In Love With An Alien" , "Shake Away" und "Davids Song" neu interpretiert.

20:15 Uhr, Sat.1: Küss Dich reich!, Romantikkomödie

Mia Westphal (Felicitas Woll) soll Chefredakteurin einer Frauenzeitschrift werden. Doch als ihr ausgerechnet ihr Ex Edgar (Matthias Schloo) den Job wegschnappt, hat Mia eine Idee: Wenn sie binnen der nächsten drei Monate eine bessere Story als Edgar findet, bekommt sie seinen Job. Zu diesem Zweck meldet sie sich auf die Anzeige eines Millionärs, der eine zeugungsfähige Frau sucht - nicht ahnend, dass es sich hier um einen findigen Journalisten handelt, der auch auf der Suche nach einer spektakulären Story ist.

20:15 Uhr, ZDF: ZDFzeit - Königliche Dynastien: Die Oranier, Doku

Der Film erzählt von den deutschen Wurzeln des Hauses Oranien und spiegelt die Wendepunkte der niederländischen Geschichte - vom dramatischen Freiheitskampf gegen die Spanier bis heute. Die Dokumentation begleitet das niederländische Königspaar bei seinem Deutschlandbesuch auf der Wartburg und in Weimar und hält Momente von König Willem-Alexanders 50. Geburtstag fest. Dass die Niederländer ihren König Willem-Alexander bei seiner Inthronisierung 2013 begeistert feiern, ist nicht zuletzt der Beliebtheit seiner Vorgängerinnen, der drei Königinnen Wilhelmina, Juliana und Beatrix, zu verdanken.

20:15 Uhr, RTL II: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller, Dokusoap

Jubiläum bei den Trödlern! Die 600. Episode des Trödeltrupps führt nach NRW. Dort wartet ein ganz besonderer Fall auf das Team: Dekorateur Hermann (57) sitzt auf rund 40.000 Euro Schulden - und auf jeder Menge Trödel. Über mehrere Lagerhallen verteilt, findet man zahlreiche eingemottete Liebhaberstücke aus Hermanns Arbeitsjahren. Zeit für die Trödelprofis Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan einzugreifen.

20:15 Uhr, RTL: Mann tut was Mann kann, Komödie

Paul (Wotan Wilke Möhring) ist Mitte 40 und leidenschaftlicher Single. Als er aber unverhofft auf seine Traumfrau Iris (Jasmin Gerat) trifft, verliebt er sich unsterblich. Aber: Sie wird in zwei Wochen heiraten. Schwer geknickt zieht sich Paul in seine schicke Single-Wohnung zurück, als gleich drei seiner besten Kumpels mit ihren eigenen Problemen vor der Tür stehen...