" /> TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Mit der Band Silbermond hat sie die deutschsprachige Musik beeinflusst, die Hymnen der Ausnahmeband sind heute Teil des kollektiven musikalischen Gedächtnisses und bereiteten den Boden für die heute so erfolgreiche junge deutsche Popmusik: Stefanie Kloß! In der zweiten Folge von "Sing meinen Song" werden unter anderem ihre Hits "Symphonie", "Durch die Nacht" und "Weiße Fahnen" von Ihren Musikerkollegen in einer neuen Version präsentiert.

20:15 Uhr, Sat.1: Da muss Mann durch, Komödie

Paul (Wotan Wilke Möhring) hat mit Lena (Julia Jentsch) endlich seine Traumfrau gefunden. Doch seine Auserwählte kommt aus gutem Hause und besonders Lenas Mutter Elisabeth (Daniela Ziegler) ist von der Partnerwahl ihrer Tochter nicht begeistert. Daher soll sich Paul während eines Urlaubs auf dem feudalen mallorquinischen Familienanwesen beweisen. Der Haken: Lenas versnobter Ex Patrick (Stephan Luca), von dem sie ein Kind erwartet, ist auch mit von der Partie.

20:15 Uhr, Das Erste: Um Himmels Willen: Falsche Hoffnungen, Familienserie

Der Prozess der Mutter Oberin (Nina Hoger) gegen die Bavaria-Bank hat begonnen, und nicht nur ihre Mitschwestern sind besorgt. Es läuft nicht gut, und die Existenz des Magdalenen-Ordens steht auf dem Spiel! Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) würde eine Niederlage allerdings in die Karten spielen, denn ein Orden, der pleite ist, wäre sicher bereit, das Kloster zu verkaufen. Währenddessen stecken die Schwestern in Kaltenthal mitten in den Vorbereitungen für Schwester Hannas (Janina Hartwig) Geburtstag.

20:15 Uhr, 3Sat: Ellas Entscheidung, Drama

Ella (Petra Schmidt-Schaller) und Marcus Herlinger (Christian Erdmann) wünschen sich sehnlichst ein Kind. Doch Ella ist Überträgerin der unheilbaren Erbkrankheit Duchenne, an der ihr zwölfjähriger Neffe Lennart bereits erkrankt ist. Ohne das Wissen ihrer älteren Schwester Johanna (Anna Schudt) versucht Ella, mithilfe der Präimplantationsdiagnostik schwanger zu werden. Für die hohen Kosten braucht Ella allerdings Johannas Einverständnis, eine Hypothek auf den gemeinsam geerbten elterlichen Hof aufzunehmen.

20:15 Uhr, Super RTL: Meine himmlische Verlobte, Romantische Komödie

Kate (Eva Longoria) hat unfassbares Pech: Am Tag ihrer Hochzeit mit dem smarten Henry (Paul Rudd), wird sie durch Zufall von einer Eisskulptur erschlagen und landet in einer mysteriösen Zwischenwelt. Henry ist außer sich vor Wut und Verzweiflung, den Verlust kann er nicht verkraften. Um mit Kate Kontakt aufzunehmen, wendet er sich an Ashley (Lake Bell), ein Medium. Als Henry beginnt, Gefühle für Ashley zu entwickeln, ist der Geist seiner verstorbenen Frau alles andere als erfreut.